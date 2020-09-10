Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelenmeli.

Çünkü Kıbrıs Türk toplumu olağanüstü zamanlardan geçmekte.

Toplumsal uzlaşı sağlanarak seçimler ertelenmeli.

Devlet erkini elinde tutan Hükümet ve karşısındaki muhalefet ile tüm paydaşlar sadece ve sadece halk sağlığı ve güvenliğine dair Covid-19 ile mücadeleden başka bir şey düşünmemeli.

Çünkü tüm yaşananlar göstermiştir ki, akıllarda seçim ve seçilmek oldukça Covid-19 ile mücadelede bir arpa boyu yol bile alınamadı, alınamıyor.

Toplum sağlığı bile söz konusu olduğunda Devletin tepesi ortak akıl’da buluşma olgunluğu gösteremiyor.

Seçime dair hesaplar hep ön planda.

Her geçen gün toplum, Covid-19 tehlikesi ile daha çok karşı karşıya gelmekte.

İlk şokun ardından UBP-HP Hükümeti tarafından ortaya konan mücadelenin ise sınıfta kaldığı ortada.

Kıbrıs Türk toplumu, Hükümet tarafından Covid-19 ile mücadele adına alınan kararların neredeyse tamamına yakının sorunu bırakın çözmek daha büyü tehlikelere davetiye çıkardığını yaşayarak gördü.

Ve hala daha yaşıyor.

UBP-HP Hükümeti içerisinde bile Covid-19 ile mücadeleye dair ortak akıl ve uzlaşı yok.

Tam bir muamma ve muallakta kalma hali.

Her alanda muamma sürüyor.

Ve her alana dair ortaya konan her şeyin muallakta kalma halini sürdürüyor.

Yaşanan her şeye tam bir bilinmezlik hakim iken, yapılmak istenen her şey de ise tam bir havada asılı kalma durumu.

Hükümetin kararları sosyal medya tepkilerine göre anlık değişirken Covid-19 ile mücadelede ilgili tüm kesimlerin sınıfta kalma durumu devam ediyor.

Tüm kesimler bir küçük hesabın peşinde aslında.

Kıbrıs Türk toplumunu ne düşünen var ne de umursayan.

Seçilme kaygısı ve seçimler sonrasındaki siyasi hesaplar toplum sağlığının önüne geçmiş durumda.

Ve Covid-19 ile mücadelenin önünde duran seçim motivasyonu ise popülist kararların alınmasının yegane nedeni.

Popülist kararların sonucu ise çelişki durumların girdabında büyüyen Covid-19 tehlikesi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ana muhalefet partisi başkanı Tufan Erhürman, mecliste milletvekili bulunan diğer partilerin başkanları olma sıfatı ile Fikri Ataoğlu, Cemal Özyiğit ve Erhan Arıklı ile birlikte bağımsız aday Serdar Denktaş’ın önünde tek bir yol var.

Seçim gailesini geri plana alma olgunluğu ve becerisini sergileyerek toplum sağlığı için ortak akıl’da buluşarak seçimlerin ertelenmesi üzerinde uzlaşmak.

Ve sonrasında da siyasi hesapları ve politik oyunları en azından bir süreliğine buzdolabına kaldırarak Covid-19 tehdidi ile mücadelede rasyonel adımlar atmak.

KIBRIS MANŞET olarak toplum sağlığını ve kamu çıkarını gözeterek siyasetin tüm yüzlerine çağrı yapmayı bir görev sayıyoruz.

Eğer zerre kadar Kıbrıs Türk’ünün önemsiyorsanız seçimleri erteleyin.

Erteleyin ve ajandanızdan bir süreliğine de olsa seçimleri de siyaseti de çıkarın.

Çıkarın ki Covid-19 ile mücadelede Kıbrıs Türk toplumunu koruyacak kalıcı, etkin ve rasyonel tedbirler alınabilsin.

Ve ne kadar kabul etmeseniz de Covid-19 tehdidi Kıbrıs Türk’üne gün geçtikçe daha da yakın.

Lafla peynir gemisinin yürümediği ve kralın çıplak olduğu ise artık aşikar.