Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Doğrusu onların çarşı-pazar ziyaretlerinden bıkmıştık...

Kamu dairelerini, okulları gezmelerinden, çocuklarla görüntü vermelerinden de!

11 Ekim’de sanki Cumhurbaşkanlığı seçimleri değil de genel seçimler yapılacak havası vardı çünkü...

Kıbrıs sorunundan çok azı bahsetti!

Genelde hükümete iç konularda eleştiriler yapılıyordu...

Salgın onlar için en iyi malzemeydi!

Ekonomik sorunlar da öyle...

Hükümet muhalefete, muhalefet de hükümete yüklendi hep!

Kamuoyu da hayretle onları izledi...

Adayların militanları bile sosyal medya üzerinden iç konularda birbiriyle kapıştı!

Tam bir sen-ben kavgası hakimdi!

BM Genel Sekreteri Guterres bizi kendimize getirdi...

Önceki akşam 5’li konferans müjdesi verdi!

Çok da iyi yaptı çünkü bizim adaylar başka türlü seçimin Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu idrak edemeyeceklerdi...

Böylelikle seçim sürecinde yol haritası yön değiştirdi!

...

Bundan böyle gerçeklerle yüzleşme zamanıdır...

Geri sayım çoktan başladı, 11 Ekim tarihine sayısı günler kaldı!

Haliyle hem bizim hem de kamuoyunun adaylardan beklentisi bundan böyle bellidir...

Kıbrıs’ta hem de acil olarak bir çözüme ihtiyaç var mıdır, kesinlikle vardır!

İşte son 24 günde de ustalık buradadır...

50 yıllık yılan hikayesine dönen çözüm konusunda, neler yapacaklarınızı merak ediyoruz!

Bir de tam 16 sene önce referandum yapılan Annan Planı vardır...

Bizim kabul edip, komşunun kabul etmediği!

Sahi siz siyasiler bu uzun sürede çözüm için ne yapmıştınız?

Çözüme ‘evet’ diyen Kıbrıs Türk toplumu hala niye yerinde sayıyor...

Çünkü atıp tutmakla olmuyor bu işler!

Seçmeni inandırmanız lazım...

Cumhurbaşkanı olan aday Kıbrıs Türkünü nasıl bir çözüm sürecine taşıyacak?

Şu anda Annan Planı’nın neresindeyiz?

Gerisinde mi yoksa ilerisinde mi?

...

Türkiye’nin garantörlüğü devam edecek mi?

Adadaki asker sayısında ileri veya geri adım atılacak mı?

Ya da;

Rüya gerçekleşmeyip, Kıbrıs Türkü bir kez daha kendi kaderine terk edilirse...

Adayların bundan sonraki alternatif önerileri neler olacaktır?

Türkiye ilişkiler de çok önemli...

Önce çözüm ama ondan sonrası da artık ciddi bir şekilde masaya yatırılmalı ve Kıbrıs Türkünün önünü açmak için projeler üretilmelidir!

Çünkü artık bu ülke insanının dünyadan izole olarak sorunlarla boğuşmasına tahammülü kalmamıştır...

BM Genel Sekreteri’nin yeni açılımından yola çıkarak, bundan sonraki süreçte çözüm olsun ya da olmasın toplum olarak önümüzü görmek istiyoruz!

Bu nedenle seçimler şimdi gerçek bir seçim havasına girmiştir...

Bundan böyle iç konularla birbirinizle didişmek, seçimleri saptırmaktan öteye gitmeyecektir!

Kendinizi seçmene inandırın ki artık geçmişte olduğu gibi önünüzde çok daha bilinçli bir seçmen kitlesi var, oturacağınız makam size ananızın sütü gibi helal olsun!

MESAJ KUTUSU

Sayın Adil ÖZYILKAN, hastane veznesindeki arkadaşın test sonuçları pozitif çıkınca diğer çalışanlar tedirginlik içine girmişler. Bu arada söz konusu kişinin veznede işi olan hastaların da kontrol edilmesi konusunda uyarı yapıyorlar. En doğrusu da bu olmalı değil mi!

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Sayın Derviş EROĞLU, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için nihayet araziye indiğiniz konuşuluyor. Bakalım Meral hanım da size eşlik edecek mi yoksa onu sadece kendi oyu mu ilgilendiriyor, epey merak konusu olmuş...

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Sayın Mustafa AKINCI, BM Genel Sekreteri Guterres’in 5’li konferans açıklaması ilk bakışta size destek niteliğinde algılandı ama bu bunu hemen ardından Anastasiadis’in bu toplantıyı kabul etmemesi işleri yine karıştırdı. Artık bundan böyle ağırlık tamamen Kıbrıs sorunu olmalı...

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Sayın Mustafa ZURNACILAR, sizin bölgedeki kampçılar sorunu artık kabak tadı vermeye başladı. Şu sorunu bir şekilde çözün ki artık sulh sağlansın. Zira zaten vatandaş pandemi korkusuyla ne yapacağını şaşırdı, belediyenin gücün gösterin deriz...

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Sayın Ali PİLLİ, GAÜ’den satın alınan yarım inşaat binasının yapımı için ilgili bazı inşaat şirketleri kıyasıya bir mücadele içine girmişler. En çok da tekliflerin elden verileceğinden kuşku duyduklarını belirten mesajlar gönderiyorlar...

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Sayın Bünyamin MERHAMETSİZ, okullar açılınca Ziyamet İlkokulu’nun bazı öğretmenlerine aman dikkat. İçtikleri sigaranın izmaritlerini okul bahçesine atıp bu konuda belirlenen kararlara karşı meydan okuyorlarmış diye duyduk...

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Sayın Serdar DENKTAŞ, şu sıralar hedef kitle olarak partilerine küskün olanların üzerine gittiğiniz ve bunda da hayli başarılı olduğunuz konuşuluyor. Bakalım çok gizli toplantı ve yemeklerin ardından bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak...

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Sayın Kemal Deniz DANA, spor salonlarına yapılan tamiratlarda şartnamelerde yabancı malzeme kullanımı istenince müteahhit arkadaşların bunları sağlamakta zorlandığı yönünde şikayetler gelmeye başladı. Soruyorlar ülkede olan malzemeleri niye tercih etmiyorlar diye!

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Sayın İlker İPEKDAL, bakanlıktan görev istediğinizi belirten dilekçenizi yapıp şimdi beklemeye geçtiğiniz söyleniyor. Ama yakın meslektaşlarınız daha çok bekleyeceğinizi zira buna devlet hekimlerinin asla izin vermeyeceklerini iddia ediyorlar.

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Sayın Ziya EMİR, gece kulübünde çalışan kadınlar gazete önünde eylem yapıp pankart yapmaya hazırlanıyorlarmış. Çok renkli ve heyecanlı bir etkinlik olacak desenize. İzaz ve ikramda cömert olursanız iyi edersiniz...