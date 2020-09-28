Dr. İlker İpekdal

Belli ki Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.
Olağanüstü bir durum olmadığı takdirde, vakalarda artış olsa da yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Şefik’in:‘’Oy vermeye gitmek, markete gitmek gibi.’’ bir bilimsel tespitinden sonra, bize de seçim günü gidip oyumuzu vermek düşer!
Oyumuzu verelim de,
Güvenli ortamda verelim.
Sağlık önlemlerinin yeterli alındığı ortamlarda verelim.
Nasıl oy vereceğiz?
Maske takacağız.
Oy verme günü, YSK tarafından tedarik edilen tek kullanımlık eldiven giyeceğiz.
Seçim mühürü her seferinde dezenfekte edilecek.
Oy verme yerinde camlar sürekli açık tutulacak.
Sosyal mesafe kurallarına uyulacak.
Yirmibeş metrekareden küçük yerlere sandık kurulmayacak.
Oy kullananların oy verdikleri saat, sandık kurulu tarafından sandık seçmen listesine imzanın yanına yazılacak ki olası bir pozitif vakanın tespit edilmesi durumunda takipleri yapılabilecek.
Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişiler oy verme alanına alınmayacak. Yani oy veremeyecek! (Bu kararın yasal zemininin tartışmaya açılması gerektiğini düşünüyorum.)
Bütün bu tedbirleri alarak, ‘’markete gider gibi(!)’’ seçime gideceğiz.
Ancak, gözden kaçan çok önemli bir konu var!
Markete gider gibi dedik ya hani…
Market çalışanlarına bile PCR testi yaptılar.
Ama hiç kimsenin aklına, seçim günü görev alacaklar gelmedi.
Seçim günü, sandık başkanları, sandık görevlileri, güvenlik görevlileri sabit konumlarında duracaklar ve halkımız sırayla onlarla ‘’temas edecek’’.
Diyelim ki, bu görevlilerden herhangi birisine, seçimden hemen sonraki birkaç gün içerisinde Covid-19 tanısı konuldu.
Ne olacak?
Oy vermeye giden herkes karantina ya da izolasyona mı alınacak?
Yazık değil mi?
Böyle bir riskin önüne geçmenin bir yolu var.
Seçimde görevli herkese, seçimden önceki gün PCR testi yapmak.
Seçim günü, tüm görevlilerin PCR testlerinin negatif olduğunu bilerek seçime gitmek.
Madem Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir an önce olsun bitsin isteniyor.
O zaman, halkımızın sağlığı ile ilgili seçime yönelik tüm koruyucu önlemlerin daha itinalı alınması gerekiyor.
Tüm seçim görevlilerine, seçimden önce PCR testlerinin yapılarak, göz göre göre yaşanabilecek olası bir bulaşın önüne geçilmesi gerekiyor.
İletişim: 0542-8529899