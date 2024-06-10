Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın milletvekillerini Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirdiği kapalı oturumun sona ermesinin ardından, rutin çalışmalarına devam etti.

Kapalı oturumun sonlandırılması oylanıp, onaylanmasının ardından Seçim ve Halkoylaması Geçici Kurallar Yasa Önerisi ele alındı. Öneriyle ilgili komite raporunun okunmasından sonra öneri madde madde ele alındı ve önerinin bütünü oybirliğiyle kabul edildi. Kurul daha sonra bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul bir sonraki toplantısını yarın 10.00’da yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim işleviyle birlikte yapacak.