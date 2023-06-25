Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi oy sayımı başladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), açılan 658 sandık sayısına göre milletvekilliğinde ilk açıklanan oy oranları şöyle:
Tacan Reynar (TDP): %1.24
Ali Başman (UBP):%38.48
Sami Özuslu (CTP):%43.15
Figen Yaman Lesinger (YDP):%4.59
Serhan Aktunç (DP):%6.76
Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu): %1.32
Çetin Sadeli (Bağımsız):%0.83
Abdullah Korkmazhan (Bağımsız):%1.30
Alper Özsakınç (Bağımsız):%0.19
Talip Sancar (Bağımsız):%0.85
Meriç Erülkü,(Bağımsız):%0.50
Mert Taşkın (Bağımsız):%0.68
Nazım Özsever (Bağımsız):%0.13