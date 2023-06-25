Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi oy sayımı başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), açılan 658 sandık sayısına göre milletvekilliğinde ilk açıklanan oy oranları şöyle:

Tacan Reynar (TDP): %1.24

Ali Başman (UBP):%38.48

Sami Özuslu (CTP):%43.15

Figen Yaman Lesinger (YDP):%4.59

Serhan Aktunç (DP):%6.76

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu): %1.32

Çetin Sadeli (Bağımsız):%0.83

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız):%1.30

Alper Özsakınç (Bağımsız):%0.19

Talip Sancar (Bağımsız):%0.85

Meriç Erülkü,(Bağımsız):%0.50

Mert Taşkın (Bağımsız):%0.68

Nazım Özsever (Bağımsız):%0.13

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