Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu ile yerel yönetimlere ilişkin seçim sonuçlarının değerlendirilmesi Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, siyasi partilerin seçimler konusunda nelerin yanlış gittiğine dair değerlendirmeleri yapmaya başladıklarını yazdı.

Haberi “Βir Çok Büyüklükte Artçı Sarsıntı” şeklinde manşetten veren Fileleftheros gazetesi, 9 Haziran seçim sonuçlarının, parti sisteminin bütününü sarsan nitelikte olduğu yorumunda bulunarak, siyasi partilerin, seçim sonuçlarını okumaya başladığını belirtti. Toplumun, ülkenin parti oluşumuna şamar niteliğinde tokat attığını belirten gazete, toplumun, bu verilen mesajın yerine getirilip getirilmeyeceğini görmeyi bekleyeceğini yazdı.

AKEL ve DİKO’nun, yerel seçim sonuçlarını öne çıkararak, bardağın dolu kısmını sunduğunu yazan gazete, yerel seçim sonuçları olumsuz olan DİSİ'nin ise Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarına can simidi gibi sarıldığını belirtti.

AKEL’in yarın itibarıyla seçim sonuçlarını okumaya başlayacağını, bununla birlikte AKEL için ertesi günün de zor olacağını belirten gazete AKEL’in Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki yenilgisinin, yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı da gölgelediğini yazdı.

Gazete, şu anda herhangi bir sorunla karşı karşıya olmayan tek partinin ELAM olduğunu kaydetti. Televizyon programına çıkan Hristu, halkın “uyanışından" söz etti.

Fileleftheros gazetesi “AKEL’in Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Çifte Başarısızlığı” başlıklı bir başka haberinde, AKEL Polit Bürosunun yarın toplanarak seçim sonuçlarını değerlendireceğini yazdı.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “Astra” kanalına yaptığı açıklamada, seçim kampanyası sırasında parti tarafından ortaya konan "Avrupa Parlamentosu’nda iki sandalye elde edilmesi ve parti oylarının artırılması" hedeflerinden hiçbirinin başarılamadığını ifade etti.

Gazete, AKEL’in toplantı çerçevesinde Kıbrıslı Türk seçmenlerin sandıklara gelmesinin sonuç vermemesi konusunu da mercek altına alacağını yazdı.

Bir başka haberde ise, AP üyeliği seçimlerinde oy oranını artırıp, 2 sandalyeyi elinde tutmayı başaran DİSİ'nin başkanı Annita Dimitriu ile ilgili kuşkulara sandık aracılığıyla yanıt verildiği belirtildi.

DİSİ’nin yerel seçimlerde, büyük belediyelere ilişkin mücadeleyi kaybettiğine işaret eden gazete, buna ilişkin en belirgin örneğin ise Nikos Tornaridis ile Lefkoşa olduğunu yazdı.

Habere göre, DİSİ, Limasol belediye başkanlığının yanı sıra Strovolo belediyesini de kaybederken Larnaka’da ise üçüncü sırada yer aldı. DİSİ sadece Fedonas Fedona ile Baf Belediye Başkanlığını kazandı.

Öte yandan Politis gazetesi “Başkan Hristodulidis Güçsüzlük Yolunda” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının tüm partiler açısında tokat niteliğinde olmasıyla birlikte bunun aynı zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e destek veren tüm partilerin oy bakımından küçülmesi nedeniyle koalisyona da dayandığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis için en ciddi sorunun, başkanlık seçimlerinde kendisine verdikleri desteğin karşılığı olarak DİSİ’de desteklediği kişilerin seçilememesi olduğunu yazan gazete, bu başarısızlığın, Hristodulidis’in DİSİ içerisinde veya çevresindeki her desteği hemen hemen kaybettiği anlamına geldiğini belirtti.

-Partilerin değerlendirmeleri

Alithia gazetesi ise Rum siyasi parti başkanlarının seçim değerlendirmelerine yer verdi. Habere göre, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, seçim sonuçlarının ülkedeki siyasi sahneyi sarstığını belirtti. Dimitriu, tüm zorluklara rağmen partisinin, AP seçimlerinde iki sandalyeyle ilk sırada yer almayı başardığını ifade etti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise değerlendirmesinde, "seçimin kaybedeni" olduklarının söylenmesinin abartı, "ortaya koydukları hedefleri yerine getiremediklerinin" ise doğru olduğunu belirtti.

Stefanu ayrıca iki hafta önce birden bire ortaya çıkan Youtuber Fidias Panayiotou'yu hiçkimsenin hesaba katmadığına işaret ederek, fenomenliğin Kıbrıs’a özgü değil, küresel olduğunu ama hiç kimsenin bunun uzantılarını tahmin etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, AP seçimlerinde iyi gitmediklerini, bu konu üzerinde uğraşacaklarını ifade etti.

Halkın herkese yönelik ve iki büyük partiye mesaj gönderdiğini ifade eden Papadopulos, Fidias’a büyük destek verilmesi konusunda ise partisinin duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

ELAM Başkanı Hristos Hristu ise açıklamasında, Avrupa Parlamentosu’nda sandalye elde etmelerini tarihi olarak nitelendirip, gerçek ve yüksek eğilim gösteren tek parti olduklarına da dikkat çekti.