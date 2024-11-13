Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 23 Şubat 2025'te erken seçim yapılabilmesi için 11 Aralık'ta güvenoyu talebinde bulunacağını ve oylamanın da 16 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Başbakan Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Federal Meclis'in 16 Aralık'ta bu konuda karar verebilmesi için 11 Aralık'ta güvenoyu talebinde bulunacağım." dedi.

Scholz, seçim için 23 Şubat 2025 üzerine uzlaşılmış olmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tarih artık kesinleşti ve bunun için çok minnettarım." diye konuştu.

Maliye Bakanı Christian Lindner'in görevden alınmasını da savunan Scholz, "Bu karar doğruydu ve kaçınılmazdı" ifadesini kullandı.

Alman Şansölye, erken seçim öncesi parlamentodaki tüm partilerden bazı yasalara destek vermeleri çağrısında bulunarak, "Sahip olduğumuz zamanı geciktirilemeyecek çok önemli yasaları geçirmek için kullanmalıyız." şeklinde konuştu.

Scholz, seçimlerde ülkenin kutuplaşmasına karşı uyarıda bulunarak, "Herkesin birbirine karşı savaştığı bir durumdan kaçınılmasını istiyorum." dedi.

Konuşmasında ABD seçimlerine de değinen Scholz, ABD'de kimin iktidarda olduğundan bağımsız olarak mevcut ilişkilerin daha da ileriye taşınabilmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini belirtti.

Ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteği yineleyen Scholz, ancak bu yardımları yaparken Almanya'nın önceliklerini ihmal etmemesi uyarısında bulunarak, "Ukrayna'ya yapılan yardımlar nedeniyle altyapı yatırımlarının kesilmemesi, yolların, köprülerin ve demiryollarının çürümeye terk edilmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus füzelerinin teslim edilmesi taleplerini bir kez daha reddeden Scholz, "Savaşın bir tarafı haline gelmemek için her şey yapılmalıdır. İşte bu nedenle bu konudaki tutumumu tekrarlıyorum, bizim tarafımızdan tedarik edilen silahların Rusya topraklarına kadar ateşlenmesine karşıyım. Almanya'dan bir seyir füzesi gönderilmesine ilişkin tutumumu da değiştirmeyeceğim. Bunu seçim sırasında da kesinlikle tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden almıştı.

Bu gelişmenin ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet düşmüştü.

- Başbakan'ın mecliste güvenoylamasına gitmesi

Almanya’da başbakanın mecliste güvenoyu istemesi ve Federal Meclis'i feshetmesi Anayasa'nın 68'inci maddesinde düzenleniyor.

Buna göre, başbakan, güvenoyu isteyeceğine ilişkin önergeyi verdikten 48 saat sonra Federal Meclis’te güvenoylaması yapılıyor. Söz konusu önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilmezse cumhurbaşkanı, başbakanın önerisiyle 21 gün içinde meclisi feshediyor.

Scholz'un güvenoyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den seçime gitmesini isteyecek ve bu sürecin ardından Almanya'da 60 gün içinde seçime gidilebilecek.

Ancak Başbakan güvenoyu alırsa görevine 28 Eylül'deki genel seçimlere kadar devam edecek.

Federal Meclis şayet Scholz'a güvenoyu vermez ve meclisten başka bir milletvekilini başbakan seçmesi durumunda ise cumhurbaşkanı meclisi feshetme yetkisini kaybediyor.

En son 2005’te dönemin Başbakanı Gerhard Schröder erken seçimin yolunu açmak için meclisten güvenoyu istemiş ve oylamada çoğunluğu alamayınca seçime gidilmişti.