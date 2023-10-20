Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren ve Kıbrıslı Türk kadının müdahalesiyle canlandırılan 46 yaşındaki 3 çocuk babası Rum’un yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

Haravgi “46 Yaşındaki Baba Sonunda Hayatını Kaybetti… Kıbrıslı Türk Gencin Uyguladığı İlkyardımdan Sonra Canlanmıştı” başlıklı haberinde Engomi Mall isimli alışveriş merkezinde kalbi duran Rum’a Şaziye Mehmet Azimkâr tarafından elle kardiyorespiratuar canlandırma (kalp masajı) yapıldığını, bu müdahale ile hayata tutunan 46 yaşındaki Rum’un yaşam savaşını kaybettiğini yazdı.