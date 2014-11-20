Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi 5 milyon 37 bin 530 TL olarak öngörülen Sayıştay Başkanlığı bütçesini dün gece saat 23.00’te oy birliğiyle onaylayarak dünkü oturumunu tamamladı.

TATAR

Sayıştay Başkanlığı bütçesinin görüşmesinde ilk sözü alan Komite Başkan Yardımcısı UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Sayıştay Başkanlığı’nın anayasal ve her şeyi denetleyebilecek bir kurum olduğunu belirtti.

Tatar, Sayıştay’ın kamudan katkı alan her devlet kurumunu denetleme yetkisi bulunduğunu ancak mevcut kadroyla bunu gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Tatar, tüm devlet kurumlarının denetlenmesinin dışarıdan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Sayıştay Başkanlığı’nın desteklenmesi gerektiğini söyleyen Tatar, kurumun bağımsız olması gerektiğini aksi takdirde hükümetlerin Sayıştay’ı yönlendirebileceğini kaydetti.

Tatar, Sayıştay’ın Kıb-Tek’e santral alımı konusunda da devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Tatar Sayıştay’ın devlete zarar verebilecek uygulamalara anında müdahale ederek zararların önüne geçebileceğini söyledi. Sayıştay’ın verdiği görüş ve raporun kamuoyunda genel kabul gördüğünü anlattı.

ÖZGÜR

Komite Başkanı Birikim Özgür Sayıştay’ın fonksiyonunun önemli olduğunu imkanlar çerçevesinde güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Özgür, Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi’nin fonksiyonunun güçlendirilmesi konusunda İngiltere’deki uygulama hakkında Sayıştay Başkanı Osman Korahan’dan bilgi istedi.

Özgür, Meclis’teki Sayıştay Komitesi’ne fonksiyon kazandırılması gerektiğine işaret etti.

KALYONCU

Sayıştay’ın daha çok olaya bakan bir pozisyonda olması gerektiğini, karmaşıklık yaşandığını Sayıştay’ın hazırladığı birçok raporun Savcılık tarafından usul hatası gerekçesiyle dikkate alınmadığını anlattı.

Kalyoncu, insanın olduğu yerde usulsüzlük ve yolsuzluk olmamasının mümkün olmadığını, ancak ülkede bugüne kadar bir kişinin dahi bu suçlardan yargılanmadığını söyledi.

Kalyoncu, bu konuda Meclis’in yargıyı ve Savcılığı ciddiyete davet etmesi gerektiğini, tavizlerin başka tavizleri getirdiğini anlattı.

HAMZAOĞULLARI

CTP-BG İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları Sayıştay gibi devletin ciddi birimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini Sayıştay’ın bugüne kadar güçlendirilmediğini söyledi.

Hamzaoğulları, İskele ve Karpaz’da başkanı değişen 5 belediyenin kontrol beklediğini, Yenierenköy Belediyesi’nin borçları nedeniyle icralık durumları bulunduğunu savundu.

Hamzaoğulları, kırsal kesimde Sayıştay’ın daha çok görev yaparak doğruları gündeme getirmesi gerektiğini ifade etti.

Hamzaoğulları, Sayıştay’ın daha aktif görev yapması gerektiğini Yenierenköy Belediyesi’nin 22 milyon TL borcu bulunduğunu yapılan davete Sayıştay’ın yanıt vermediğini ileri sürdü.

Hamzaoğulları, Sayıştay’dan en kısa sürede Yenierenköy Belediyesi’ni ziyaret etmesini istedi.

KORAHAN

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, hizmet alımı sisteminin Avrupa’da olduğunu, kuralların Sayıştay tarafından konulduğunu bunun KKTC’de de Sayıştay Yasası’nda değişiklikle uygulanabileceğini belirtti.

Korahan, Avrupa standartlarında Sayıştay Yasası hazırlanması konusunda İngiliz uzmanla çalıştıklarını anlattı.

Korahan, Belediyeler Yasası’nda belediyelere özelden denetim hizmeti alma yetkisi verildiğini bunun suistimale açık ve tehlikeli bir durum olduğunu söyledi.

Korahan, bir denetçinin yetişebilmesi için 4-5 sene gerektiğini yeterli olmamakla birlikte personel olarak eskiye oranla daha iyi konumda olduklarını söyledi.

Korahan 27 belediyenin neredeyse üçte ikisinin belediye başkanının değiştiğini tüm belediyeleri denetleyecek sayıda Sayıştay denetçisi bulunmadığını vurguladı.

Korahan, 35 denetçiyle özveriyle çalıştıklarını, her denetçinin elinde 4-5 iş olduğunu ancak 200’ün üzerindeki denetim alanının tamamına aynı anda yetişebilmenin mümkün olmadığının da açık olduğunu söyledi.

Korahan’ın konuşmasının ardından Sayıştay Başkanlığı bütçesi oy birliği ile geçti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi yarın saat 10.00’da toplanarak Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçelerini görüşecek.