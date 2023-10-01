UBP Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan, yeni yasama yılının yarın başlayacak olması nedeniyle açıklama yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, UBP’nin yeni dönemde Cumhuriyet Meclisi’nin verimliliğini artırmaya kararlı olduğunu söyledi. Savaşan, Meclis’in çekişme platformu görüntüsünden uzaklaştırılıp “tartışma ve uzlaşma” platformuna dönüştürülmesi için UBP’nin samimi bir çaba ortaya koyacağına vurgu yaptı.

Yeni yasama yılına yönelik olarak Meclis çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapan Savaşan, 2022 yılı başında UBP Başbakanlığında kurulan ve devam eden hükümetler döneminde meclisten toplam 91 yasa geçirildiğini kaydetti. Savaşan geçirilen yasaların önemli bir kısmının Cumhuriyet Meclisi’nin tatilde olduğu sürede yapılan komite çalışmalarında hazırlandığına işaret etti.

Demokrasi kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen en önemli devlet organının yasama organı olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, halkın seçtiği vekiller aracılığı ile iradesini idareye yansıttığını belirterek, Meclis’te yaşanan tartışmalara da değindi. Savaşan, zaman zaman sert tartışmalar da olabileceğini ancak kamu düzeninin ihtiyaç duyduğu yasaların geciktirilmeden üretilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Geçen dönem onaylanan yasalarla ilgili bilgi veren Savaşan, UBP’nin yeni yasama döneminde de ihtiyaç duyulan yasaların geçirilmesi noktasında aynı kararlılıkla çalışacağını ve gereken siyasi iradeyi ve uzlaşıcı tavrı ortaya koyacağını belirtti.

Savaşan, “İktidar ve muhalefetin birlikte çalışmasının verimliliği artırdığı yadsınamaz bir gerçektir. Yeni dönemde muhalefetin yataklı tedaviler kurumu yasasında olduğu gibi yapıcı bir yaklaşım izlemesi halinde ülkemizde ihtiyaç duyulan pek çok yasa gecikmeden ve etkin bir şekilde geçirilebilecek ve pek çok ihtiyaca da cevap verilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Komitelerin gündeminde önemli yasalar bulunduğuna işaret eden Savaşan, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in adli yılın açılışında yaptığı konuşmada yasaların niteliğine dikkat çektiğini anımsatarak, bu konuda milletvekilleri yanı sıra bilhassa hukukçular ile teknik personele büyük görevler düştüğünü ifade etti. Savaşan, UBP’nin yeni dönemde yasalar yapılırken gerek bütünsellik, gerekse de diğer yasalarla uyum gibi konularda niteliğin yükseltilmesi için gereken hassasiyeti göstereceğini söyledi. Savaşan daha nitelikli yasaların yapılmasının idarenin kalitesini de artıracağına vurgu yaptı.