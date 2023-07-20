Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 20 Temmuz Barış Harekatını Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinin en önemli köşe taşlarından biri olarak niteledi ve bağımsızlığın yatırımlarla güçleneceğini vurguladı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre Savaşan, Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni bir anlaşmaya ulaşmaya çalışanların ve bu çabalara destek verenlerin bu güne kadar yaşanan gerçekleri dikkate alması gerektiğini belirtti. Savaşan, “Kıbrıs sorununu yeni bir anlaşma ile sonlandırmak, ancak ve ancak, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yarattığı ve 49 yıllık huzura zemin oluşturan gerçekler dikkate alınarak mümkün olabilecektir” dedi.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde en önemli köşe taşlarından birini oluşturduğuna vurgu yapan Dr. Ahmet Savaşan, “Bugün bir kez daha 20 Temmuz’un yıldönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Barış ve Özgürlük Bayramı, hepimize, kahraman Kıbrıs Türk Halkına ve Türkiyemiz ile Türk dünyasına kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

-“Bütün siyasal ve askeri çatışmaların temelinde ENOSİS istemi var”

Son yüzyıl içinde Kıbrıs’ta yaşanan bütün siyasal ve askeri çatışmaların temelinde Rumların ve Yunanların ENOSİS istemi yattığına işaret eden Ahmet Savaşan, “Rumlar ve Yunanlar, ENOSİS’i bir hak olarak görürken Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını görmezden gelmiş ve birlikte yaşama olanaklarını tüketen çatışmalara neden olmuşlardır. 20 Temmuz Barış Harekatı, bu çatışma ortamını sonlandırmanın yanında, adada yaşayan herkese de huzur getirmiştir. 1974 yılından bu yana yaşamakta olduğumuz ve Kıbrıs Türk Halkı gibi Kıbrıs Rum tarafının da kalkınma ve refahına olanak veren ortam, Barış Harekatı’nın amacına ulaştığının en güzel kanıtıdır” dedi.

-“Türkiye’nin desteği, bölge halklarının refahını artıracak, barış ve huzurun yerleşmesine yardımcı olacaktır”

Kıbrıs Türk Halkı’nın, barış ve huzurun sağladığı olanakları en iyi şekilde değerlendirerek, bugün kıymetli örneklerine tanıklık edilem önemli yatırımlara imza atmaya devam ederek bağımsızlığı pekiştirmeye kararlı olduğunun altını çizen Savaşan, “Bugün bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açılış ve açıklamalarda ifadesini bulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği, bağımsızlık yolunda kararlı adımlarla ilerleyeceğimizin en somut göstergesi olacaktır. Bu adımlar, tıpkı Barış Harekatı gibi Kıbrıs Türk Halkı’nın olduğu kadar, Kıbrıs Rum ve diğer bölge halklarının da refahını artıracak, barış ve huzurun yerleşmesine yardımcı olacaktır” dedi.

-“Kıbrıs sorununun çözümü 20 Temmuz gerçeklerinin dikkate alınmasıyla mümkündür”

Kıbrıs sorununa çözüm bulma arayışlarının yeniden güncellik kazanmasının beklendiği bugünlerde, Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni bir anlaşmaya ulaşmaya çalışanların ve bu çabalara destek verenlerin bu güne kadar yaşanan gerçekleri dikkate almasının belirleyici bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, Kıbrıs sorununu yeni bir anlaşma ile sonlandırmanın ancak 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yarattığı ve 49 yıllık huzura zemin oluşturan gerçeklerin dikkate alınarak mümkün olabileceğine vurgu yaptı.

-“20 Temmuz acılarla dolu bir mücadelenin sonunda elde edilen en önemli bayramımızdır”

Ahmet Savaşan mesajının sonunda, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Türk halkının acılarla dolu tarihi mücadelesini ve sonuçta elde ettiği zaferi simgeleyen en önemli bayramımızdır; hepimize kutlu olsun. Bu büyük zaferi bize kazandıran şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahraman gazilerimizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Bu kutlu günde ayrıca bizimle birlikte olacak Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını heyecanla bekliyor; kendilerine ülkemize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.