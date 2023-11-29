“Satışlarla ilgili faaliyetler tamamen devletin kontrolündedir”

“Biz konuya hakimiz ve gereğini yapıyoruz...Bu ülke sahipsiz değildir”

Başbakan Ünal Üstel, son dönemlerde ülkedeki emlak piyasası ve mali sisteme yönelik başta Rum tarafı olmak üzere organize ve herhangi bir temele dayanmayan acımasız saldırılar yapıldığını kaydederek, satışlarla ilgili faaliyetlerim tamamen devletin kontrolünde olduğunu vurguladı.

Üstel, konuya hakim ve gereğini yapıyor olduklarını vurgulayarak, “Bu ülke sahipsiz değildir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, ülke içerisinde de ülkeyi düşünmeden, sırf muhalefet yapma adına temelsiz söylemlerin olduğunu belirtti ve bu söylemlerin Rum lobisini beslediğini ve ülke aleyhine haksız haberlerin yapılmasına neden olduğunu söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu adı altında tazminat için alınan tapu harcının 184,928,639.79 TL olduğunu ve bu aktarımın artarak devam edeceğini ifade eden Üstel, “Rum lobisinin bu konuda duyduğu rahatsızlığı anlarım ve artarak da devam edeceğini biliyorum. Buna karşı doğru önlemleri almak ve gerçekçi adımları atmak için iktidar- muhalefet birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

- “KKTC suçla ve kara para ile mücadeleyi güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürmektedir”

Üstel, KKTC’nin tüm kurumları ile hem emlak sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, hem de suçla ve kara para ile mücadeleyi güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

KKTC’de konut alımlarını cezbeden birden fazla unsur olduğuna ve ülkenin huzurlu ve güvenli olması başta olmak üzere çok sayıda avantajları nedeniyle alıcıların yoğun bir ilgisi olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Her satış, tapuya da kayıt edildiği için alıcı kendisini son derece güvende hissetmektedir. KKTC hukuk sistemi, bu güveni verdiği için alıcıların ilgisi artmaktadır.

Devamında, emlak alımlarında uzun süreli taksitlendirme ve kira geliri imkanları da satışlarda etkendir.

İçişleri Bakanı olarak görev yaptığım dönemde attığım ilk adımlardan biri, yabancıların mal edinme başvurusunun elektronik ortamda yapılmasını sağlamak olmuştu. Bu sistemle birlikte yabancıların mal edinmesi kayıt alına alınmış oldu. Bu girişim hem ülke için faydalı oldu hem de yabancıların güvenilir ortamda, çağdaş ülkelerde olduğu bir sisteme ulaşmamızı sağladı. Bu yolla, yabancıların kendi ülkelerinde, oturdukları yerde başvuru yapabilmelerinin önünü açarken, aynı zamanda da kayıt altına aldık.”

- “Satışlarla ilgi faaliyetler tamamen devletin kontrolündedir”

Üstel, olaya ekonomik temelli bakarken, hukuk sistemi dışındaki gelişmelere de izin vermediklerini vurgulayarak, anlatıldığı gibi bu ülkede gizli bir işgal ya da faaliyetin asla söz konusu olmadığını kaydetti ve “Satışlarla ilgili faaliyetler, tamamen devletimizin kontrolündedir” dedi.

Daha anlaşılır ve ülke standartlarına uygun olabilmesi için, İçişleri Bakanlığının, Başbakanlığın talimatı ile yeni bir yasa çalışmasını da tamamlamak üzere olduğunu duyuran Üstel, bu konuda kamuoyuna geniş bilgilendirmenin kısa süre içerisinde yapılacağını belirtti.

“Tarım ve orman alanlarının korunmasına yönelik bir hassasiyet olduğu da muhakkak. Bizim hassas olduğumuz nokta da budur” ifadelerini kullanan Üstel, bu konuda da bugüne kadar yapılmayan bir çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Üstel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yasası, İçişleri Bakanı olduğum dönemde üzerinde titizlikle çalıştığım bir yasaydı. Yasanın yeni halinin hayat bulması ile birlikte birçok sorun da ortadan kalkmış olacak. Başbakan olur olmaz verdiğim ilk talimatlardan biri bu yasanın tamamlanması oldu. İçişleri Bakanımız Sayın Dursun Oğuz, yasa tasarısı çalışmasında son aşamaya geldi. Keşke, bugün eleştiri yapanlar, geçmişte yabancıların mal alım sayısını artıran adımı atarken, hem tarım alanları ile ilgili hem de denetim ile ilgili gerekli yasal düzenlemeleri de tamamlamış olsaydı. Geçmiş CTP hükümeti bu alandaki kaosun sahibidir. Ancak, kendi özeleştirilerini yapmadan gündeme getirdikleri eleştiriler maalesef havada kalmaktadır. Biz konuya hakimiz ve gereğini yapıyoruz. Başta da dediğim gibi bu ülke sahipsiz değildir.”