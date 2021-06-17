Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Cumhurbaşkanı Tatar ekonomik sıkıntısı olmadığı geçenlerde ne demişti…
Geçmişe bir çizgi çizin!
Mümkün mü Sayın Tatar…
Tamam siz zaten aileden çok zenginsiniz ama salgın döneminde bu halkın canı çok fena yanmıştır!
Kamuyu bir yana koyuyoruz, zaten memur cumhuriyetinde onları zerre zarar gelmedi…
Bu ülkede sırtını devlete dayayanlar hep şanslı olmuşlardır!
Ama özel sektör öyle mi?
Zaten durumlar çok hoşnut değildi salgın döneminde resmen canları çıktı…
Borçlar şimdi kapıya dayanınca herkes kara kara düşünüyor!
Hadi sizin dediğiniz gibi geçmişe bir çizgi çizelim ama geçmiş borçları kimler ödeyecek?
Herkes sizin gibi aileden zengin değil ki!
Sahi bu arada mahkemelerde 23 bin mazbata dosyasının durduğunu biliyor muydunuz?
İşte onların da geçmişe bir çizgi çizmesinin mümkünatı yoktur…
Ya ödeyecekler ya da hapse girecekler!
Hem de ailelerinin önünden elleri kelepçeli olarak…
Lütfen burada bir empati yapın!
Sadece birkaç saniye, gözlerinizi kapayarak…
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Gelelim asıl konuya;
KKTC Cumhurbaşkanlığı bu ülkenin en yüksek makamıdır…
Ersin Tatar da 5’nci Cumhurbaşkanımız!
Mız dedik çünkü ister sevin ister sevmeyin, kabul edin ya da etmeyin bu gerçeği kimse değiştiremez…
Yok seçimlere müdahale edildi diye itiraz ederseniz de gideceksiniz yargıya hakkınızı arayacaksınız!
Sayın Akıncı diyor ki…
Seçimlere MİT karıştı, hatta tehdit etti, kazansan bile başkan olamayacaksın!
İyi de kardeşim bu şimdi mi aklına geldi…
O zaman çıksaydın halkın karşısına çatır çatır anlatsaydın bunları!
Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşısaydın konuyu…
Şimdi bunları söylemenin ne manası var ki!
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Ankara manidar bir kararla KKTC’ye yene bir Cumhurbaşkanlığı sarayı binası yapma kararı aldı…
14 Milyon TL gibi de büyük bir miktarda para verecekmiş!
Hoş Ankara’daki Külliye bir milyar 370 Milyon TL’ye mal oldu, bizim 14 milyon bunun yanında devede kulak ama…
Madem ki ihtiyaç var, para da bizim cebimizden çıkmayacak, niye olmasın ki!
Eski bina pek tabi ki onarılıp güzel bir müze haline getirilebilir…
Ama şunu da bilmekte yarar var bizim küçük külliye Tatar’ın malı olmayacak!
Giderken de sırtına yükleyip gitmeyecek…
Dahası yeni bina kişilerin değil tüm halkın olacak da işte öyle bir zamana denk geldi ya da getirildi insanlar parasızlıktan inim inlerken, 14 Milyon TL herkesin gözüne battı!
Bir de bunu Ankara’nın yapacak olması ortalığı fena halde karıştırdı…
Acele etmeye gerek var mı?
Kesinlikle yok…
Hani Tatar ve hükümet gelecek günler daha güzel olacak diyor ya!
İşte o güzel günler gelsin, Saray’ı o zaman yaparsınız, kimsenin gıkı bile çıkmaz…
Böyle şeyler eğer zaman ve zemin hatası yapılmazsa muhalefet yapan da olmaz zaten!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Bahar SANER, sizin evin hemen yanındaki bir restoran ile bugünlerde fena halde uğraştığınız konusunda şikayetler gelmeye başladı. Esnaf arkadaşa hayli yüksek bir miktarda para cezası da kesilmiş. Bölge halkı da tepkili haberiniz olsun istedik!
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Sayın Ersin TATAR, şu yeni Saray binası konusunda bir kez daha düşünün deriz, ortalık biraz sakinleşsin o zaman kimsenin itirazı olmayacaktır. Bir de sabahları paylaştığınız resimlerde kıyafetinize de eleştiriler gelmeye başladı, ülkenin en tepesinde oturduğunuzu unutmamak gerek değil mi?
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Sayın Mustafa AKINCI, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden 8 ay kadar geçti ancak siz şimdi bir takım kritik açıklamalar yapmaya başladınız. Ha keşke bu kadar gecikmeseydiniz belki de YSK konuya el atar gereğini yapardı!
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Sayın Tümgeneral Zorlu TOPALOĞLU, askerlik çağı gelen ancak kiloları nedeniyle çürüğe çıkarıldığını duyan bazı gençlerimiz ısrarla bir şekilde askerlik görevlerini yapmak için girişimde bulunmanızı rica ediyorlar. Lütfen hevesleri kursağında kalmasın…
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Sayın Onur OLGUNER, LTB Başkanı Harmancı seçimlere bir yıl kala projelerini ardı ardına patlatmaya başladı. Karşısında işiniz bir hayli zor olacak gibi görülüyor çalışmaları şimdi daha fazla yoğunlaştırmanız gerekiyor…
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Sayın Derviş EROĞLU, Kutlu Adalı cinayeti konusunda bilgi sahibi olduğunuz yönünde artık sizin de adınız anılmaya başlandı. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için kısa da olsa bir açıklama artık şart oldu değil mi?
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Sayın Cahit TUNA, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin önemli bir makamı için sizin de adınız anılmaya başlandı. Buraya adaylar iki kişi olunca rekabet bir hayli kızışacağa benziyor değil mi? Hadi bakalım hayırlısı!
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Sayın Ersin TÜNAY, kurulma aşamasında oyan yeni bir siyasi oluşum için teklif aldığınız ve büyük ihtimalle de olumlu cevap vereceğinizi duyduk. Sizin gibi çok değerli sanatçı kardeşlerimizi de artık mecliste görmek en büyük arzumuzdur hayırlı olacaksa olsun deriz…
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Sayın İsmail ARTER, Kapalı Maraş için yaptığınız yenilikler için harcadığınız paranın sadece üçte birinin geri dönüşünün olması bütçeyi epey sarsacak diye duyduk. İyi de size söz verenler acaba niye sözlerinde durmadılar dersiniz!
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Sayın Turgay HİLMİ, Asil Köylü heykeli konusunda öyle bir protesto eylemi başlattınız ki destek verenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bakalım patron bu konuda geri adım alıp kararını değiştirecek mi yoksa inadım inat deyip girişimlerine devam mı edecek?