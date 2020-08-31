Serbest Kürsü / Levent Özadam
Son bir haftadır istihdamlara karşı duruşumuz nedeniyle eleştiri telefon ve mesajları alıyoruz...
Birçoğunun ana konusu ekmek meselesi!
Bir tanesi diyor ki;
“Gözünüzü bizim ekmeğimize mi diktiniz siz?”
Bir başkası;
“Bunca zamandan sonra devlete kapağı attık, bizimle uğraşmayın artık...”
Ağır eleştirenler de yok değil:
“Memlekette yazacak bir şey kalmadı da garagözlük mü yaparsınız ama?”
Genelde yazdıklarımızı eleştiren mesajlara saygı duyarız ama...
Kimse de kusura bakmasın bunlara saygı duymamızı kimse beklemesin bizden!
Çünkü de geneli sapla samanı karıştırıyor...
Bizim kimsenin ekmeğiyle işimiz olmaz, olamaz da!
Bizim derdimiz ve eleştirdiğimiz ülke gençleri arasında yapılan haksızlık, adaletsizlik, adam kayırmacılık...
Bu konuda yapılan torpil savaşları!
Kendin olmayanı adam yerine koymama...
Gençlere fırsat eşitliği vermeyip devletine olan güvenini sarsma!
Torpille istihdam edilenler bir düşünse ya...
Kapı komşusu sorgusuz sualsiz devlete istihdam edilirken, kendilerinin bu istihdamlardan haberi bile olmaması halinde ne düşünürlerdi?
Bu konuda yazdıklarımızı eleştirenler biraz empati yapsalar aslında ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaklardır...
Seçimlere az bir süre kala hükümetin iki ortağı da istihdam yapmış, her bakana verilen 16 kişilik istihdamı tepe tepe kullanmışlardır!
Suça ortak olmuşlardır yani...
Onun içindir bizi bu konuda istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz ama bu eleştirilere saygı duymamızı bari istemeyin!
Sendikalar ilgili bakana sormuş, 75 geçici öğretmen alımını nasıl gerçekleştirdiniz diye...
Verilen cevap şu olmuş;
“İhtiyaçlı olanları aldık...”
Bize yakın olanları aldık bile diyemiyorlar!
Üzüntümüz bundandır ve eleştirmeye de devam edeceğiz...
Liyakata göre işe alınanların hepsinin de ekmek parasını kazandıkları için saygımız sonsuzdur!
...
Bir kere şunu kabul edelim...
Sağlık Bakanlığı pandemi hastanesi konusunda verdiği sözü yerine getiremedi!
Tabi ki bu sadece bakanlığın değil hükümetin kendisinin ayıbıdır...
Attılar tuttular insanların gözünün içine baka baka yalan söylediler sonuçta bu işi beceremediler!
Yani bu konuda başarı filan yoktur...
Her zaman olduğu gibi yine Ankara imdadımıza yetişti!
Karar açıklandıktan birkaç gün sonra da inşaata bile başlandı...
Şimdi hükümet buru gurur ve başarı göstergesi olarak kullanmaya başladı!
Kendilerini avutsunlar...
Ankara’ya böyle önemli bir konuda verdiği destek nedeniyle teşekkür ederiz!
Hükümetin büyük ayıbını örtmüş oldular...
Ama tartışmalı bir icraat olacağı kesin!
Örneğin hastane gerçektende dere yatağına mı yapılıyor?
Bu işin uzmanları ısrarla bunu söylüyor...
Eğer öyleyse belli ki bu konuda büyük hata yapılıyor!
10 sene önce sel baskınında devlet hastanesinin ne hale geldiğini ne çabuk unuttuk?
Jeneratörler devreye girmedi diye o sel felaketi hastanede tam 8 cana mal olmuştu...
Kimse araştırmadı soruşturmadı unutuldu gitti!
...
Hadi artık bizden geçtik...
Ama bu işe ön ayak olanlar daha fazla geç olmadan bu işin peşine düşmek gibi bir sorumluluk sahibidirler!
Çünkü bizimkilerin umurunda bile değil...
Onlar geçerler kameraların karşısına bol bol poz verip biraz da şükran edebiyatı yapıp günü geçirirler!
Konu işin uzmanları tarafından çok geç olmadan bir kez daha masaya yatırılmalıdır...
Hastane yapıyoruz diyerek sonradan pişman olmamak için!
Yarım yamalak bir iş olmasın diye...
Can kurtaracağız diye canlara zarar gelmesin gerekçesiyle!
Bu işin ayıbı yoktur...
Büyükelçiliği bu konuda göreve davet ediyoruz!
Bu da en doğal hakkımızdır...
MESAJ KUTUSU
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