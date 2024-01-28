Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının 2 failinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."