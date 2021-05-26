Serbest Kürsü / Levent Özadam
Rahmetli gece kulübü sahibi Ali Mahşeker ne demişti;
“Siyasette hep yanlış ata oynadım ben…”
Siyasilerle olan yakın ilişkisini saklamıyordu…
Kendileri için çok da harcama yaptı!
Çok iyi biliyoruz ki rahmetli oldu ama kendisine şu anda bile borcu olan siyasiler vardır…
Silindi gitti mi o borçlar bilemeyiz!
Kesin olan siyasileri bir at yarışı olarak görüyordu ve bunun da elbette kendine göre bireysel çıkarları vardı…
O günlerde açıklamaları günlerce yazıldı çizildi!
Manşetlere çekildi…
Ama beklenildiği gibi kimse kendini bir kenara çekip gel bakalım bize isim ver diyemedi!
Çünkü o gücünü hem parasından hem de siyasilerden alıyordu…
Mahşeker’e göre birer attan ibaret olan siyasetçiler de devletin üst makamlarında oldukları için zaten karanlık olayların üstüne gidecek halleri yoktu!
Yıllar önce kurulan sistem şimdi de yoğunlaşarak devam ediyor…
…
Başka bir hatırlatma daha…
Bundan tam 10 yıl önce;
Sevgili Aysu Akter’in bir yazısı yine günlerce gündeme oturmuştu…
Vergilerin arttırılacağını duyan bazı gazino işletmecileri Akter ile görüşüp, gerekirse birçok skandala neden olacak açıklama yapacaklarını ifade etmişlerdi…
DP’den UBP’ye transfer edilen hangi vekilin transfer parasını açıklayacakları tehdidinde bulunmuşlardı…
O tarihte biz de birkaç kez bu konuda yazı kaleme almış ve bu açıklamanın ülkenin bağımsız yargı organlarını harekete geçirmesi gerektiğini vurgulamıştık…
Ama ne yazık ki tek bir Allahın kulu bile bu önemle itirafın üstüne gitmemiş, bu açıklamayı yapanları karşısına alıp, kimmiş transfer parasını ödediğiniz vekil diye sormamış, böylelikle olay ört bas edilmişti…
Bu haber ve yorumlar hala arşivlerde bulunmaktadır!
…
Geçmişten iki hatırlatmayı niye yaptık malumunuzdur…
Bu iki olay bile ki daha neler vardır başka bir mesele, ülkede siyasetçi ve patronlar ilişkisini ortaya koymaya yeter de artar bile!
Peki bunları niye yazdık;
Şimdi toplum olarak tek bir ses olarak temiz eller operasyonu yapılsın diye avaz avaz bağırıyoruz ya…
Hem Kutlu Adalı cinayeti hem de uyuşturucu konularında!
En çok da siyasiler bunu isteyince gülelim mi ağlayalım mı bilemiyoruz…
Sadece ağlanacak halimize gülüyoruz!
Gülmeye devam ettikçe de ileride başımıza çok şey geleceğini tahmin etmek çok zor değil…
Bilenen bir gerçek var ki, bizde siyaset ve patronlar hep iç içe olmuştur!
Olmaya devam etmektedir…
Bundan sonra da kuşkusuz ki olacaktır!
…
Hadi siyasileri bir yana bırakalım…
Bir de gaza gelip öyle şiddetli çağrıda bulunanlar var ki!
Belli ki aynanın karşısına geçip kendilerine bakmamışlar bunlar…
Temizlik istiyorlar!
Şeffaflık istiyorlar…
Kim temiz değilse kellesinin alınmasını istiyorlar!
Siyasiler halt etmiş yanlarında…
Onların da siyasilerle kirli işler içinde olduğunu bilmeyen yok!
Siyasiler sayesinde devleti hortumladıkları gerçeğini unutarak resmen bönürüyorlar…
Temiz eller operasyonu yapılsınmış!
Ha keşke böyle bir şey olsa…
Öncelikle kendilerinin kellelerinin gidebileceğini bile akıllarına getiremiyorlar!
Yüzsüzlük ancak bu kadar olur…
…
Başbakan Saner dün yaptığı açıklamada çok doğru bir şey söyledi…
Bu ülkeyi sadece UBP yönetmedi diyerek hem bir itirafta bulundu hem de şimdi muhalefette ama geçmişte iktidarda olanlara göndermede bulundu!
İşti bizim de anlatmak istediğimiz budur…
Siyaset bizde artık meslek haline gelmiştir!
Siyasete gelenler geçmişi çabuk unutup toplumsal değil bireysel menfaatler peşinde koşturdukları için bundan sadece partileri ya da kendileri kazançları çıkmıştır…
Eğer bir siyasetçi kumarhane ve gece kulüpleri sahiplerine el avuç açıyorsa, onlardan gelenlerle cep dolduruyorsa, hatta onların yanlarında sanki de gurur duyarmış gibi pozlar veriyorsa, bu ülkede temizlik operasyonu yapmanın, karanlıkları aydınlığa çevirmenin imkan ve ihtimali yoktur…
Kendi kendimizi kandırmayalım lütfen!
Önce kendi kendimize sormamız gerekir;
Biz gerçekten de sütten çıkmış ak kaşık mıyız, diye…
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MESAJ KUTUSU
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