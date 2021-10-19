Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Seçim vakti geldi partizanlık tavan yaptı…
Gelenekselleşmiş seçim öncesi mavi boncuk dağıtma tüm hızıyla başladı.
Devletin kamunun malları ve imkanları sorgusuz ve sualsiz peşkeş çekiliyor.
Alanın memnun satanın memnun olduğu bir çark dönmeye başladı.
Kamu kaynaklarını yağmalayanlar gemisini kurtaran kaptan havasında, bu kaynakları koltuk sevdası için babasının malı gibi kullananlar da gayet mutlu.
KKTC'de ülke genelinde sanayi arsası dağıtmak ve maddi rant elde etmek her seçimde olduğu gibi yine çok popüler.
Birçok iş insanı yıllardır sanayi arsası alamazken yandaşlara partiye yardım adı altında 3-5 bin Sterline peşkeş çekiliyor.
Bu arsalara tek bir çivi bile çakmayan insanlara peynir ekmek dağıtır gibi arsa dağıtılıyor.
Yıllardır ve özellikle son 20 yıldır birçok arsa bazı iş insanlarının elinde rezerv olarak duruyor.
Rezerv olarak ekletilen bu ganimetlere ne kira ödeniyor ne de vergi.
Gerçekten bu arsaya ihtiyacı olan insanlar avucunu yalarken partiye yardım adı altında dağıtılan bu arsalar çerez parasına rant için kullanılıyor.
Buna kim dur diyecek?
...
Seçim deyince akla gelen en büyük peşkeşlerden birisi de vatandaşlık dağıtmak.
Vatandaşlık elbette bir haktır.
Ama bunun her ülke için bir kuralı yolu yordamı var.
KKTC için de tek kriter seçim öncesi ‘oy’ karşılığı dağıtılıyor olması.
Sosyal yapı bozuluyor, ülkenin kıt kaynakları kontrolsüzce paylaşılıyor.
Tabi ki yıllarca bu ülkede bulunmuş ve vatandaşlığı hakkedenlere sözümüz yok.
Hatta onların yaşadığı mağduriyetin de yanındayız.
Ama tepeden inme koltuk uğruna dağıtılan vatandaşlıklara karşıyız.
Devlet hastanelerinin sağlık raporu için harıl harıl çalıştığı haberleri geliyor.
Çünkü yeni vatandaşlıklar durmuyor.
Bir başhekimimiz izdiham çok büyük diye isyan ediyor.
Kurultay için bile önce vatandaş sonra parti üyesi yaptıklarını duyuyoruz.
Bu iddialara itirazı olan varsa çıksın karşımıza.
Haksız vatandaşlıklar hem Kıbrıs Türkünün iradesini ele geçirmektir hem de eğitimden sağlığa işsizlikten ekonomiye vurulan bir darbedir.
...
Defalarca yazdık.
18 yaşın altında gençler birçok eğlence yerlerinde içki ve nargileyi rahatlıkla kullanıyor.
Çünkü denetleyen tek bir makam bile yok.
Ülke gençliği için yeni politikalar belirlenmelidir...
Sürekli dile getiriyoruz ama kimsenin umurunda değil.
Gençlerimiz zehirleniyor beyler!
Alkol kullanımı nargile kullanımı 18 yaş altında kontrolsüzce devam ediyor.
Bırakın şu kurultay seçim derdinizi de biraz insani değerlere dönün yüzünüzü.
Geleceğimiz elimizin altından kayıyor.
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Yine defalarca gündeme getirdiğimiz bir konu.
Ülke yolları karanlık ve güvenli değil.
Büyük harcamalar yapılarak dikilen elektrik direklerinin büyük kısmında arızalar nedeniyle aydınlatma yok.
Özellikle ana yollar ve kavşaklar çok tehlikeli.
Yollarda insanlar kelle koltukta gidiyor.
Bir ülkenin yollarını aydınlatmak bu kadar mı zor?
Neden bir hareket yok.
Bir yolu aydınlatamayan yöneticiler hangi yüzle karşımıza çıkacak?
Kaç can verdik bu karanlık yollarda…
Hiç mi umurunuzda değil…
Sizler lüks milyonluk arabalarınızda belki yollardaki karanlığı ve çukuru daha az fark ediyorsunuz.
Lüks makam araçlarınızın konforu sizi aldatıyor olabilir ama biraz bu isyana kulak verin artık.
MESAJ KUTUSU
Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, UBP parti meclisi adayları arasında çok sayıda devlet çalışanı olduğu da tespit edilmiş olsa gerek ki bu konuda bazı muhalifler adaylıklarının yasal olup olmadığı konusunda ciddi bir araştırma başlattılar. Umarız bu konuda son dakika gölü yemezsiniz!
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Sayın Ünal ÜSTEL, Kalkanlı Yaşam Evi artık yaşam evi olmaktan çıkıp yaşlı insanlarımızı söğüşleme yeri olarak anılmaya başlanacak. Yaşlı insanlarımıza kontrol amaçlı hekim gitmesi konusunda istek mesajları geliyor. Buraya sessiz sedasız haber vermeden bir baskın ziyareti gerçekleştirirseniz tüm yaşananları kendi gözlerinizde görebilirsiniz…
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Sayın Ersan SANER, Türkiye’den gelen bir kamuoyu yoklama şirketinin geçen haftaki anket sonuçlarında ikinci tura kalma şansınızın bir hayli fazla olduğu ortaya çıkmış. Siz yine de rehavete girmeyin zira üyelerin yarısına yakını halen bir karar üretmiş değiller!
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Sayın Hasan TAÇOY, geçen hafta içinde sessiz sedasız Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirdiğiniz ve Fuat Oktay ile bir süre görüştüğünüzü duyduk. Baş başa bir görüşme miydi yoksa Binali Yıldırım da size eşlik etti mi?
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Sayın Suat GÜNSEL, okul ve işletmelerinizde toplam 5 bin 670 kişiyi istihdam ederek bu konuda açık ara önde olduğunuzu duyduk. Ülke ekonomisine katkı için büyük bir rakam bu, umarız tüm iş insanlarımıza da örnek teşkil eder.
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Sayın Resmiye CANALTAY, ilçeler arası ana yollarlın bir çoğunda aydınlatma lambaları ne yazık ki halen değiştirilmiş değil. Bu arada trafik kazalarının en fazla olduğu fuar kavşağında da şu anar kadar her hangi bir olumlu gelişme yaşanmadı. Madem ki seçimler de ufukta görülüyor bir el atmakta yarar görüyoruz…
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Sayın İbrahim BENTER, bu ülkede bu çağda okula aç giden ya da beslenme çantasından bir kuru dilim ekmek çıkan öğrenci varsa demek ki devletin ilgili birimlerinin umurunda bile değildir. İyilik yapma görevi bir kez daha size düşüyor, gerekirse vatandaşa da çağrıda bulunarak destek olmalarını sağlayabilirsiniz…
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Sayın Cenk MUTLUYALI, TRT’nin Kıbrıs dizi için gönderilen reklamları yayınlamanızdan rahatsız olanlar bir sorun bakalım onurlu bir medya için kendilerine düşen görevleri yerine getirmişler mi? Bu konuları çok da kafaya takıp cevap vermeye bile değmez!
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Sayın Kutlay ERK, LTB başkan adaylığı konusunda partinize göz kırptığınızı duyduk ancak şu anda genç bir kardeşiniz bu göreve hazırlanırken sizin adaylığı değil de ona destek olmanız doğrusu daha isabetli bir karar olurdu. Yine de tercih tabi ki sizin iradenizdir…
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Sayın Ayşegül BAYBARS, haddinden fazla haksız vatandaşlıklar konusunda yerden göğe kadar haklısınız da şu sabıkalı bir kişinin vatandaş yapılması konusundaki iddialarınızda ha keşke isim de vererek deşifre etseydiniz.