Dr. İlker İpekdal

Doktorların sağ koludur.
Meslek hayatlarında yılların getirdiği birikimleri ile asistanlık sürecinde, operasyon odalarında, hasta başlarında tecrübeleri ile doktorlara ışık tutanlardır.
Ülkemizde emekleri sömürülen meslek gruplarının da başında gelir üstelik.
Hemşirelik, güç çalışma şartlarında özveri, sabır, hoşgörü gerektiren zor bir meslektir.
Sağlık bakımı ihtiyacı bulunanlara uzanacak şefkat elidir.
Gülümsemeleri, hastaların kaygısını, ağrısını azaltan ilaç gibidir.
Hemşirelik mesleği, teorik ve pratik bilgilerin ve deneyimlerin harmanlandığı zorlu bir eğitim, öğretim üsrecinden geçmeyi gerektirir.
Teorik dersleri verecek öğretim üyesinin kaliteli olması gerektiği tartışılmazdır.
Pratik uygulamalar için ise, hastaya, hastaneye veuygulamaları doğru şekilde gösterecek eğitimcilere ihtiyaç vardır.
Ülkemizde de birçok üniversitede hemşirelik fakültesi var.
Oradan birçok hemşire mezun olup çıkıyor.
Geçenlerde X üniversitenin hemşirelik fakültesinden mezun olan bir hemşire ile görüştüm.
X üniversitesi, ülkemizin ilk 5 üniversitelerinden birisi. Dünyaca tanındığını iddia eden bir üniversite üstelik.
Oradan mezun olan hemşire arkadaşımız henüz iş hayatına atılmamış, evde oturuyor.
Devlete girmek için sınava girmiş ama puanı yetmemiş.
İlk fırsatta devlete girmek istediğini söylüyor.
Biraz mesleki tecrübeleri ile ilgili konuştuğumuzda sadece donup kalabildim!
Toplamda 3 aylık bir staj süresi haricinde hasta ile teması olmamış.
Aslında hasta ile hiç temas etmemiş, sadece ortamda bulunmuş.
Enjeksiyon hayatında hiç yapmamış.
Damar yolunu açmayı bilmiyor.
Öğretilirse herşey yapabileceğini, hemşirelik mesleğini öğrenmek için işe girmesi gerektiğini açıkça söylüyor!
Suç onda değil!
Suç üniversitelerde ve devlette!
Suç, hemşirelik mesleğini diploma kağıdından ibaret görenlerde!
Suç, ‘Derslere girmesen de bari pratik uygulamalara gel.’’ diyenlerde!
Suç, pratik uygulamalara gelmeyenleri sınava alanlarda!
Suç, parasını vereni sınavdan geçirenlerde!
Kimse kusura bakmasın ama, bari sağlıkla ilgili meslekler bu kadar diploma-para ilişkisine dönüştürülmeseydi!
Gencecik beyinler, umutlar sırf üniversitelerin reklamı ve para kazanmaları uğruna, sağlığın kanlı-çakıllı yollarına itilmeseydi, heba edilmeseydi!
İsteseler de birşeyler öğrenebilecek, kendilerini geliştirecek ortam bulamadıkları için hemşirelik mesleğinde sanal kalmalarına sebep olunmasaydı!
Oysa ki onlar, toplumun gelecekteki sağlık neferleri olacak.
Kim bilir hangimizin yarasına pansuman yapacak, hangi sevdiğimizin doğumuna eşlik edecek, hangimizin son anda damar yolunu açıp hayatımızı kurtaracak, hangi sevdiğimizin ameliyat sonrası ilk başını okşayıp moral vereni olacak?
Hemşirelik mesleği ile ilgili eğitim öğretim süreci ve bilhassa pratik uygulamalar hızlı bir şekilde masaya yatırılmalı!
Gerekirse hemşireler, mezuniyet sonrası pratik sınava tabi tutulmalı ya da ortak bir staj sürecinden geçirilmeli.
YÖDAK hiç zaman kaybetmeden devreye girerek, sağlığın sağ kolu hemşirelik mesleğini sanal meslek olmaktan kurtarmalı…
İletişim: 0542-8529899