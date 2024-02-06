Voleybol şampiyonası için gittikleri Adıyaman’da meydana gelen depremde kaldıkları İsias Otel’in yıkılması nedeniyle hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler”, felaketin birinci yıl dönümünde Gazimağusa Kabristanlığı içinde oluşturulan Şampiyon Melekler Şehitliği’nde kabirleri başında anıldı.

Kıbrıs Türk halkının 1963 ve 1974’ten sonra en büyük kaybı olan, yıllar geçse de yüreklerden acısı dinmeyecek “Şampiyon Melekler” için şehitlikte düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Törene ülkenin her yerinden ve her kesiminden katılan yüzlerce kişi zaman zaman göz yaşlarını tutamadı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Hulusi Akar başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu heyeti, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, parti genel başkanları, milletvekilleri, çeşitli sivil toplum örgütleri başkanları, belediye başkanları, aileler ve halk katıldı.

Saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Şehitlikteki tören, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa temsilcisi Faruk Seçkin tarafından dua okunması, kabirlere çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

-Tatar: “Bu acı sönmeyecek… Yargı mücadelesinde KKTC oradadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anma töreninde yaptığı konuşmada, felaketin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, en büyük acının ailelerin acısı olduğunu ancak bu acının milletin de acısı olduğunu vurguladı.

Tatar, Şampiyon Meleklerin adını ilelebet yaşatmak, her zaman yüreklerde en müstesna yerde yaşatabilmek için ne gerekirse yapılmakta olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de belki de bin yılın felaketi yaşanırken oralarda acaba ne oluyor endişesi içinde olduklarını söyleyerek, “Buradan büyük bir seferberlikle oraya gittik ve yerinde büyük bir mücadele verdik.” dedi.

“O acıyı yüreğimizde ilelebet yaşayacağız” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu büyük acıyı yaşarken milli mücadelede yaşadığı acılarda olduğu gibi tek yürek olduğunun altını çizdi.

“Şampiyon Melekler”e yaraşır bir şehitlik yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, depremde Adıyaman’daki İsias Otel ile diğer bölgelerde görev yapan kurum ve kişilere de teşekkür etti.

“Şampiyon Melekler’in adlarının ilelebet yaşayacağını kaydeden Tatar, “Hepimiz bu fani dünyadan göçüp gideceğiz ama onların isimleri her zaman yaşayacaktır.” dedi.

Acının hiçbir zaman sönmeyeceğini yineleyen Tatar, acılı anne babaların da her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

Hukuk sürecine değinen Tatar, “Yargı mücadelesinde KKTC oradadır. Devlet olarak biz de orada varlığımızı ailelerin yanında hissettiriyoruz. Biz adaletin yerini bulması için ailelere desteğimizi sürdürüp, Kıbrıs Türk halkının beklentilerini duyurmaya devam edeceğiz. Bu bizim hem Şampiyon Meleklerimize, hem diğer vatandaşlarımıza, hem de ailelere bir mükellefiyetimizdir, sorumluluğumuzdur. Gereği de yapılmaktadır. Yüce Türk milletinin bağımsız yargısına güveniyoruz” dedi.

-Üstel:”26 Nisan’da yine Adıyaman’da olacağız. Davamızı tek yürek olarak savunmaya devam edeceğiz”

Başbakan Ünal Üstel, “Sözün bittiği yerdeyiz” diyerek başladığı konuşmasında, 6 Şubat 2023’te Türkiye’de asrın felaketinin yaşandığını belirterek, Türkiye’de 50 bin, KKTC’de ise 49 canın kaybedildiğini ifade etti.

Başbakan Üstel, 6 Şubat’ın üzerinden günler, haftalar ve yıl geçtiğini belirterek, “Çocuklarımızın ve evlatlarımızın acıları hala yüreğimizde. Unutmayacağız, kendilerini unutturmayacağız” dedi.

Üstel, asrın felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren KKTC halkının cumhurbaşkanıyla komutan ve askerleriyle büyükelçiliğiyle hükümetiyle ana muhalefet partisi başkanıyla birlikte ayakta olduğunu belirtti. Üstel, şöyle devam etti:

“Hepimiz ayaktaydık, bir olduk, birlik olduk, birlikte hareket ettik ve Adıyaman’a uçuş iznini alır almaz tüm ailelerimizi ekiplerimizi oraya gönderdik. T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ne istediysek bize oraya gönderdiler”

“Çalışmalarımızı yaptık ama maalesef ne üzücüdür ki moloz yığını altında kalan çocuklarımız Şampiyon Meleklerimiz, şehitlerimizi, evlatlarımızı kurtaramadık.” diyen Üstel, şehitleri KKTC’ye getirerek sonsuz yolculuğa uğurladıklarını anlattı.

Üstel, İsias Otel ile başlatılan hukuk sürecine değinerek, “Bu hukuk sürecinde İsias davası bizi tek yürek haline getirdi, bir olduk…” dedi.

Adıyaman’daki duruşmaya yüz kişilik bir ekiple katıldıklarını ifade den Üstel, “Davamızı tek yürek halinde savunduk, savunmaya da devam edeceğiz” dedi.

26 Nisan’da ikinci duruşmanın olacağını hatırlatarak oraya yine hep beraber gideceklerini belirten Üstel, “26 Nisan’da yine Adıyaman’da olacağız” şeklimde devam etti.

Gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle Adıyaman halkına teşekkür eden Üstel, “İsias davasını hükümet olarak, devlet olarak ve KKTC halkı olarak, tek yürek olarak, sonuçlanıncaya kadar devam edeceğiz. Biz TC’nin adaletine güveniyoruz. İnanıyorum ki, sonunda adalet tecelli edecek ve bizler de manevi huzur içerisinde olacağız” dedi.

Üstel, 6 Şubat’ta hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, bir kez daha birlik ve berberlik sergileyen herkese teşekkür etti.

-Çavuşoğlu: “Şampiyon Melekler, İsias katilleri yüzünden öldü”

Konuşmasına “Şampiyon Meleklerimizi kalbimize gömeli bir yıl oldu” diyerek başlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da “Bu, belediye başkanının da ifade ettiği gibi, 1974’ten sonraki en büyük kaybımız” dedi.

“Şampiyon Melekler’in bayrağımızı yüceltmek için çıktığı yolculuğun sonunda, biz onlar için bayraklarımızı yarıya indirdik” diyen Çavuşoğlu, “Doğduklarında ailelerine, şampiyon olduklarında eğitim camiasına mutluluk yaşatan Şampiyon Melekler, İsias katilleri yüzünden öldüğünde, tüm Kıbrıs Türk halkı, anavatandaki soydaşlarımız üzüntüye gömüldük” dedi.

“Onlar kalbimizden asla çıkmayacak” diyen Çavuşoğlu, “Doğal afet vardı ama kaybımızın sebebi, orada gördüğümüz gibi İsias’ı yapanlardı. Biz onları katil olarak isimlendirdik çünkü gördüğümüz manzara bir kum, toprak yığınıydı.” ifadelerini kullandı.

Depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları için harekete geçildiğini, lojistik çalışmalar ve araç gerecin ayarlanması için süre gerektiğini anlatan Çavuşoğlu “Ama enkaza ulaştığımızda zaten yapacak bir şey olmadığını hem arkadaşlarımız, hem de biz gördük” şeklinde konuştu.

“Anadolu insanın maneviyatını orada hissettik” diye devam eden Çavuşoğlu, Türkiye yetkililerinin ve hayırseverlerin araç gereç yardımıyla, altı gün hiç durmadan, son çocuğumuza kadar ulaşmak için mücadele ettiklerini söyledi.

“Son aşamada bir kişiyi olsun canlı çıkarıp getirmek istedik ama İsias katillerinin yaptığı inşaat buna izin vermedi” diyen Çavuşoğlu, “Bilinsin ki Kıbrıs Türk halkında açılan yaranın sarılması mümkün değil. Ama Türk mahkemelerinde verdiğimiz hukuk mücadelesinde umut ederiz ki onlar ömür boyu hapse girerler ve yaramıza su serpilir” dedi.

Kurtarma çalışmaları sırasında Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin sunduğu imkanlara teşekkür eden Çavuşoğlu, bölgeye KKTC’den götürdükleri imkanlarla da birçok kişiye yardım ettiklerini belirtti.

“Rahat uyusun melekler, oradaki mücadele ailelerin değil Kıbrıs Türk halkının ve devletinin mücadelesidir” diyen Çavuşoğlu, katilleri cezalandırmak adına mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Bu süreçte, maddi manevi desteğini esirgemeye herkese teşekkür eden Çavuşoğlu ailelere sabır, Şampiyon Meleklere ve depremde hayatını kaybeden herkese rahmet diledi

-Uluçay: “En büyük tesellimiz milletin birlik ve beraberliğini en zor zamanlarda dahi koruması oldu”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay burada yaptığı konuşmada, “Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Geçen yıl bu saatlerde, endişe içinde, çocuklarımızdan haber almaya çalışıyorduk” diyerek o günü anlattı.

Hükümetin, görevlileri ve aileleri Adıyaman’a götürmek üzere bir uçak ayarladığı haberi geldiğinde, çocukların durumu hakkında bilgi sahibi olamadan bölgeye uçtuklarını belirten Uluçay, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in çabalarıyla bölgeye uçtuklarını söyledi.

“Gittiğimizde gördüğümüz zor bir durumdu. Yollar kapanmış, birçok bina çökmüştü” diyen Uluçay, Sivil Savunma ekiplerinin ilk andan itibaren çalışmaya başladığını ifade etti, ekiptekilere teşekkür etti.

“O zor şartlarda Bakan Nazım Çavuşoğlu ve Bakan Dursun Oğuz hep yanımızdaydı… Milletvekili Talip Atalay yanımızdaydı…” diyen Uluçay, birçok Kıbrıslı Türkün de yardım etmek üzere Adıyaman’a koştuğunu dile getirdi.

Uluçay, Adıyaman halkının, valilik ve Devlet Su İşleri’nin kendilerine çok büyük destekleri olduğunu da anlattı.

Gazimağusa’da 64’te ve 74’te yaşanan can kayıplarına işaret eden Uluçay, “Fotoğraflar bazen çok etkileyici oluyor” dedi ve Şampiyon Meleklerin fotoğraflarına bakınca, Muratağa Atlılar Sandallar Şehitliği’ndeki sınıf fotoğrafını anımsadığını belirtti.

Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel’i hep yanlarında hissettiğini söyleyen ve teşekkür eden Uluçay, döndükten sonra aileleri ziyaret eden CHP Eski Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’ya da teşekkür etti.

Uluçay “Tüm bu olaylar içinde en büyük tesellimiz milletin birlik ve beraberliğini en zor zamanlarda dahi koruması oldu” dedi.

Şehitliğin yapımına destek veren Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere herkese teşekkür eden Uluçay, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kararlılığıyla anıtın da bir an önce Gazimağusa’ya kazandırılacağına inanç belirtti.

Uluçay konuşmasının sonunda Şampiyon Melekler ile depremde yaşamını yitiren diğer Kıbrıslı Türklere, Türkiye ve Suriye vatandaşlarına rahmet diledi.