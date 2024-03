Yarışmaya 11 projeyle son zamanların en yüksek katılımı gerçekleşti

Şampiyon Melekler Anıtı için Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğinde düzenlenen “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı Ulusal Mimari Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması”nın ödül töreni dün akşam Gazimağusa’da Bandabuliya’da yapıldı.

Yarışmaya benzerleri arasında 11 proje ve yaklaşık 100 kişi ile son zamanların en yüksek katılımı sağlandı.

Dereceye girenler ile katılımcılara plaket ve belge verilen ödül töreninde ayrıca projelere ilişkin teknik toplantı içeren “kolokyum” düzenlendi.

-Karakaya

Ödül töreninde konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Şampiyon Melekler’i, en sevdiklerini, en değerlilerini 13 ay önce deprem yüzünden değil “katil bina” yüzünden kaybettiklerini ifade etti.

Şampiyon Melekler’in anılarını yaşatmak için söz verdiklerini belirten Karakaya, birkaç ay önce ebedi mekanlarının yapımını bitirdiklerini belirtti.

Karakaya ilk günden beri sosyal medyada, kamuoyunda Şampiyon Melekler’in adaletini sağlamak için hep birlikte mücadele verdiklerini kaydetti.

Birkaç aydır da yine adlarını yaşatmak için anıt projesi üzerinde hep birlikte çalıştıklarını belirten Karakaya, jüri üyelerinin verdikleri emek ve harcadıkları zamanın çok değerli olduğunu söyledi.

Yarışmaya 11 eserin katıldığını belirten Karakaya, “Şu ana kadar yapılan, başvurulan en büyük sayı çünkü herkes Şampiyon Melekler’imizin adının ve anısının yaşaması için, onların adaletinin sağlanması için tek yürek oldu.” dedi.

Projelerin açıklamalarını okurken gözyaşların tutamadıklarını vurgulayan Karakaya, “Verdiğimiz sözü tutmaya devam etmeliyiz. Onların adları ve anıları yaşayacak. Gelecek nesillere örnek olacaklar. Artık aramızda değiller ama onların başarıları, pes etmemeleri gelecek nesillere örnek teşkil edecek. Bu anıt projesi ilelebet Mağusa’da olacak ve bir örnek teşkil edecek.” dedi.

“Daha savaşımız ve mücadelemiz bitmedi” diyen Karakaya, “Hep birlikte kenetlenmeye, tek yürek olmaya devam etmeliyiz. Daha yolun başındayız.” diye devam etti.

Ocak ayında çok zorlu bir dava süreci geçirdiklerini, nisanda yine dava için Adıyaman’a gideceklerini ifade eden Karakaya, “Kıbrıs halkının, tüm Kıbrıs’ın, Türkiye hukukuna Türkiye adaletine, tüm dünyaya nasıl güçlü olduğunu hep birlikte göstermemiz gerekiyor” dedi.

“Hukukunda var olan kusurları mahkemede uygulaması gerektiğini tüm Türkiye’ye göstermemiz gerekiyor.” diyen Karakaya tek yürek olmaya devam etmek gerektiğini yineledi.

Karakaya, “Biz, başka çocukların bu şekilde hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz. Bunun için de hep birlikte savaş vermeliyiz” dedi.

Karakaya konuşmasının sonunda “Susmayacağız, unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve Şampiyon Melekler’imizin adaletini hep birlikte sağlayacağız.” ifadelerini kullandı

-Adanır

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır da 6 Şubat 2023 tarihinin anılara acı bir şekilde kazındığını belirterek, o günden itibaren KTMMOB olarak toplumsal fayda misyonlarına Şampiyon Melekler’i de eklediklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte her anda, her yapılacak işte veya ihtiyaç duyulan her zamanda KTMMOB olarak ailelerin yanında olacaklarını belirtti.

Adanır, “Biz de kendimizi ailelerin bir ferdi olarak görüyoruz. Onların bir parçasıyız” dedi.

Adanır, Şampiyon Melekler’i en iyi ifade edecek projeyi yapmanın meslektaşları açısından büyük bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, son dönemde yapılan proje yarışmalarındaki en yüksek katılım oranının sağlandığını ekiplerdeki sayının oranının da çok yüksek olduğunu ifade etti.

Adanır, “Farklı disiplenlerden teknik insanların bir araya gelerek proje için gönülden çalışmalarının bizim için onur verici.” dedi.

Hedefin; toplumla birlikte, Gazimağusa ile birlikte Şampiyon Melekler’i sonsuza kadar yaşatmak olduğunu söyleyen Adanır, bundan sonraki ikinci proje olarak MAGEM’ de bir dizayn gerçekleştirmek istediklerini, okul projesiyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi.,

Adanır, 6 Şubat 2023’ten itibaren biz de Şampiyon Melekler’in bir parçasıyız, emin adımlarla devam edeceğiz.” dedi.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuşmasında, yarışmada yer alan 11 projeyi gördüğünü belirterek, “Her birinin karşısında yüreğimde kaybımızla ilgili duygularım oluştu” dedi.

Uluçay, projeleri hazırlayanların, yaşananları ve acıları hissettiklerini gördüğünü ifade etti.

6 Şubat 2023 günü yaşananları aktaran Uluçay, o günün şartlarında Adıyaman’a uçak götürebilmenin başlı başına büyük olay olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Büyükelçi Metin Feyzioğlu’na çabaları nedeniyle teşekkür etti. Uluçay “Orada bulunmasaydık, burada, Kıbrıs’ta aklımızı oynatacaktık.” dedi.

Gazimağusa’nın benzer acıları 1964 ve 1974’te de çok sayıda kayıpla yaşadığını vurgulayan Uluçay, “Bu olayda yine halkımız, milletimiz birlik ve beraberlik içinde olmayı bir kez daha gösterdi ve başardı. En büyük tesellimiz aslında bu.” dedi.

Uluçay, anıt, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğinin yürüttüğü okul projesi, Gazimağusa Türk Türk maarif Kolejinde AB Koordinasyon Merkezinin de çabalarıyla bazı spor tesisleri için girişimlerin olduğunu söyledi.

Mağusalıların ve Kıbrıs Türkü’nün 1963 ve 1974 yıllarında yaşadığı acıları unutmadığını , bunu da unutmayacaklarını, çocukların anısını güzel işler yaparak yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Uluçay, “Biz derneğimizle birlikte, hükümetimiz ve halkımızla birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

-Güçlüsoy

Ödül törenine Başbakan Ünal Üstel’i temsilen katılan Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy “6 şubat günü bir şehrin ışıkları söndü. Biz Dernek öncülüğünde tüm KKTC halkı olarak bu ışığı sonsuza dek yakmak için 6 Şubat gününden bugüne ne yapabiliyorsak, ne yapabileceksek yapmak için çaba sarf ediyoruz.” dedi.

3 Ocak’ta başlayan davada hep birlikte Adıyaman’da olduklarını ifade eden Güçlüsoy, nisan ayındaki ikinci oturumda da hep birlikte yine Adıyaman’da olacaklarını söyledi.

Güçlüsoy, “Elbet bir gün bu dava bitecek. Tabii ki temennimiz, isteğimiz tüm uğraşımız emelimiz ilgili şahısların en yüksek dereceden ceza almaları. Bu dava bitikten sonrada bizim burada yapmamız gereken; yapacağız ve ant içtiğimiz olay, Şampiyon Melekler’imizi sonsuza dek, anılarıyla, isimleriyle bu toplumun ülkenin her karışına adım adım kazıyarak işlemek.ç” dedi.

Güçlüsoy, Şampiyon Melekler’i sonsuza dek yaşatacaklarını söyledi.