Aksa Enerji sponsorluğunda düzenlenecek “8. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması” bu yıl “Şampiyon Melekler” anısına yapılıyor.

Aksa Enerji’den verilen bilgiye göre, 6 Şubat’taki depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek voleybol takımı oyuncuları anısına gerçekleşecek yarışma, “Mağusa ve Maraş’ta Yaşam” ile “Mağusa ve Maraş’ın Tarihi Dokusu ve Anıtları” olmak üzere iki ana kategoride olacak.

Yarışmada kazananlara toplam 30 bin TL ödül verilecek ve sergilenmeye hak kazanacak 50 fotoğrafın satışından elde edilecek gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Öte yandan Aksa Enerji ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

-Altan

Aksa Fotofest Koordinatörü Zekai Altan, Kıbrıs Türk fotoğraf sanatını daha ileriye götürme hedefiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen Aksa Fotofest’in, KKTC’nin en istikrarlı sanat etkinlikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Tüm fotoğraf derneklerine ve Aksa Enerji’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Altan, bu yılki yarışmanın Adıyaman’da yitirilen genç sporcuların isimlerini yaşatmak için düzenlendiğini, bu yüzden etkinliğin çok daha derin bir anlam içerdiğini kaydetti.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da, “6 Şubat’ta bizler canımızı en değerli varlıklarımızı yitirdik, yaşadığımız acının tarifi yok” dedi ve Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda hayat bulan iş birliğinin toplumsal dayanışmanın en iyi örneği olduğunu vurguladı.

Karakaya, toplum vicdanının bir tezahürü olduğunu belirttiği bu iş birliğiyle derneğin kuruluş amacı olan “eğitim amaçlı projelere katkı sağlanacak” olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Öktem

Aksa Enerji Kurumsal İletişim Temsilcisi Burak Öktem de, enerji üretiminin ötesinde, ülkede sanata ve sanatçıya güç vererek, iki ülke arasında sürdürülebilir bir gönül köprüsü kurmayı öncelikleri arasında konumlandırdıklarını, Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın, "Akdeniz kültürünün kadim temsilcisi Kuzey Kıbrıs’ın tarihi dokusunu ve adadaki hayatı keşfedeceği" inancını belirtti.