Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Acımasız hayat şartları en çok asgari ücretliyi vuruyor.
Eller titreyerek 6 Bin TL yapılan asgari ücret son zamlarla resmen pula döndü.
Ekonomik krizin faturası vatandaşa kesildi.
Peki devlet elinin altını taşa koydu mu?
Koydu!
Gaziantep’e kültür ateşesi atadı.
Aylık 4800 Euro maaşla.
Bugünkü kur ile yaklaşık 76 Bin TL yapıyor.
KKTC’nin bu kıtlıkta para harcayacağı bin kalem yazın Antep’e kültür ateşesi göndermek en son sırada bile yer alamaz.
Siz vatandaşı ezim ezim ezeceksiniz sonra bizim paramızla sağa sola gereksiz para dağıtacaksınız.
Toplum vicdanı bunu kabul etmez.
Bunun hesabını da mutlaka sorar!
Elektrikte indirim bilmecesi!
Elektrik fiyatları astronomik bir şekilde arttı.
Bunu bu ay gelen faturalarla da gördük.
Sosyal medya isyan duvarına döndü, herkes şaşkınlık içinde faturalarını paylaştı.
Bir un fabrikamız, Türkiye’deki aynı ölçekteki bir fabrikanın ‘yıllık’ elektrik fatura tutarının ‘bir aylık’ faturalarıyla ayı olduğunu söylüyor.
Asgari ücretli bir vatandaş 4 Bin TL’lik faturasını gösteriyor.
Bu haklı isyan işe yaradı ve hükümet geri adım attı ve zammı daha insaflı bir hale getirdi.
Yalnız bu sevinç kursağımızda kaldı.
Enerji Bakanı Sunat Atun bu indirim için aylık 180 Milyon TL’ye ihtiyaç var dedi.
Şimdi başbakan başka Atun başka sölüyor.
Kafalar karıştı…
Şuan için indirim yok gibi
Şimdi hep birlikte neticeyi bekleyeceğiz.
Bu devlet denetim özürlüdür...
Zam furyasına bir yenisi daha eklendi 10 Kg’lık mutfak tipi tüp 200 TL’den 230 TL’ye yükseldi.
Tabi her zaman olduğu gibi zam kokusunu alan satıcılar stok yaptıkları için vatandaş yine tüp bulamadı.
Birilerinin cebi yine para dolarken vatandaş yine mağdur oldu.
Neden?
Başımızda otorite yok çünkü…
İsteyen istediğini yapıyor.
Oysa Başbakan ve ekipler sürekli denetim yapacak ve vatandaşın hakkını koruyacaktı, söylem var ama eylem yok. Günü birlik açıklamalarla sadece günü kurtarmaya çalışıyorlar.
Asgari ücret artacak mı?
Son zamlar asgari ücreti eritti dedik.
Özellikle temel gıda maddeleri, akaryakıt ve elektrik zamları sonrası 6 Bin TL alan bir asgari ücretlinin ayakta kalması çok zor.
Asgari ücret konusunun da iki ucu kirli değnek.
Asgari ücret artsa işveren artmasa da işçi zorda kalacak.
Hatta işten çıkarmalar başlayacak.
İnsan onurunu yakışır bir hayat için gönül bir asgari ücretlinin en az 10 Bin Lira almasını ister ama iş insanlarının da hali ortada...
Yine de gönlümüz işçiden yana!
Hep sendikalar mı kazanacak!
Bundan 15 yıl önce Dünya Bankası raporunda KKTC'deki sendikaların hükümetlerin üzerinde olduğu açıklanmıştı.
Bugün yine hiçbir şey değişmedi.
Hükümet elektriğe zam kararı alıyor sendikalar eylem yapınca geri çekiliyor.
Yine hükümet belediyeler reformu yapmaya çalışıyor sendikalar greve başlayınca kararın komitede görüşülmesini durduruyor.
Böylelikle de reformlar gerçekleşmiyor.
Hem hükümetin otoritesi zayıflıyor, hem sendikalar daha da palazlanıyor
Hem de Ankara hesap soruyor.
Önümüzdeki süreçte sendikalar ile hükümetin daha çok karşı karşıya geleceğini görüyoruz.
Bakalım kim kazanacak!
MESAJ KUTUSU
Sayın Kemal DÜRÜST, UBP içindeki gücünüzü bir kez daha göstererek siyasetteki yol arkadaşınızı G.Antep kültür ataşesi yaparak vefalı bir dost olduğunuzu gösterdiniz. Alacağı maaş kamuoyunda tepki aldı ve almaya devam edecek ama bir süre sonra unutulur gider değil mi?
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Sayın Ünal ÜSTEL, belediyeler reformu yasası belli ki hem muhalefete hem de kamuoyuna yeteri kadar anlatılamadı ki tepkiler çığ gibi büyüyor. Hangi batık belediyenin şartlarının daha iyi olacağı konusunda biraz detay verirseniz muhakkak ki yumuşayacaklardır…
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Sayın Halil TALAYKURT, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Bu atamadan sonra bir üst kademeye terfi edeceğinizi duyduk, hadi bakalım artık müşavirlik dönemi bitti, şimdi hizmet zamanı…
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Sayın Erhan ARIKLI, yeni havayolu şirketi kurulması için çok acil koduyla Ankara’ya uçtuğunuzu duyduk. Şimdiye kadar lafta kalan bu konudaki sözleri bakalım siz yerine getirebilecek misiniz, ya da bu hükümetin süresi buna yetecek mi? Müjdeli haberlerinizi dört gözle bekliyoruz…
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Sayın Bumin PAŞA, yıllardan beridir hem Kemal Dürüst’de hem de devlete verdiğiniz hizmetler nihayet meyvelerini vermeye başladı ve çok da yüksek bir maaşla kültür ataşesi olarak ödüllendirildiniz. Bundan böyle kebaplar ve baklavalar artık sizden değil mi?
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, siz eylemci gençlere başbakanlığın kaldırımında çadır kurma izni ve hemen karşısına da portatif tuvalet izni verdiniz ama onlar parti atkısını yakarak aynı hoşgörüyle davranmadılar. Demokrasi acaba bazen çok mu geniş geliyor dersiniz?
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Sayın İbrahim BENTER, mübarek Ramazan ayında nedense bu kez kimse iftar çadırı ve hayır işlerine katılmayarak sessiz kalmayı tercih etti. Demek ki iş yine sizin başınıza düşüyor özellikle dar gelirli aileler için katkı koymanız bekleniyor…
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Sayın Sunat ATUN, siz para ve kaynak yok diye sert tedbirler almaya çalışırken yurt dışına yüksek maaşla gönderilen bürokratlar vatandaşın tansiyonunu fazlasıyla artırmaya başladı. Savurganlık devam ederse artık maaş ödemeleri bile zor olacak gibi görülüyor…
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Sayın Ferhat ERİŞİR, son günlerde Güney Kıbrıs’tan gelen hastalarınızın bir hayli yoğunlaştığı gözlemleniyormuş. Bu arada ayrıca iyi bir ressam olduğunuz çok beğenilen tablolara sahip olduğunuzu öğrendik, on parmakta on marifet desenize…
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Sayın Mustafa YEŞİL, ülkenin yılan hikayesine dönen trafik sorunları umarız sizin döneminizde çözüme kavuşturulur. Zira ölümlü kazaların arttığı bölgelerde bile tek bir önlem alınmayarak vatandaşın can güvenliği tehlikeye sokuluyor…
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Sayın Yalçın KOÇYİĞİT, son günlerde sanki de yeni bir seçim varmış gibi esnaf ziyaretlerine başlayınca yakınlarınız hayırdır bildiğiniz bir şey mi var diye sorular yöneltmeye başladılar. Bizde siyaset her zaman çok şeye gebedir değil mi?
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