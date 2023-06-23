Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı ve

Mütevelli Heyeti ile görüştü. Özuslu’ya bazı milletvekilleri de eşlik ederken, Alevi Kültür Vakfı

Başkanı Tekin Söylemez de görüşmede hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşma yapan Sami

Özuslu, 25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde oy verme çağrısı yaptı ve “Güzel

günlere hep birlikte ulaşacağız, bütün canlar bir olacağız” ifadelerini kullandı.



ÖZUSLU: SEÇMENLER SARI KARTINI PAZAR GÜNÜ KULLANACAK



CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Alevi derneklerinin

çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi ve çok güzel bir dayanışma ve sevgi ortamı

bulunduğunu vurguladı. Hoşgörü ortamlarının kendisini ayrıca mutlu ettiğine dikkat çeken

Özuslu, “Girdiğim bu yolda her zaman dostluğu, kardeşliği ve dayanışmayı öne çıkardım”

dedi. Toplumdaki ortak paydaların çoğalması gerektiğine işaret eden Özuslu, memlekette

çözüm bekleyen birçok sorun olduğunun altını çizdi. “Bu gidişata bir dur demek gerekir.

Memleketin halledilmesi gereken bir yığın sorunu var. Önümüze bir sandık kuruldu, bu

yaşananlara dur diyeceğiz. Seçmenler sarı kartını pazar günü kullanacak. Karalama yapmadan

bir kampanya yürüttük. Hepimiz önümüze konulan sandığa sahip çıkmak zorundayız. Oy

verme çağrısı yapıyorum. Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız, bütün canlar bir olacağız”

ifadelerini kullandı.



SÖYLEMEZ: ZULMÜN VE ZALİMİN KAŞRISINDA MÜCADELEYE DEVAM



Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Alevi Kültür Vakfı Başkanı Tekin Söylemez, “Sami

Özuslu’ya çıktığı yolda başarılar dileriz” ifadelerini kullandı. Söylemez, “Alevilik felsefesinin

temelinde var olan bütün dünya görüşlerinin tamamı değerlendirmeye alındığı zaman,

zulmün ve zalimin karşısında mücadele verdiğini söyleyebiliriz” dedi. Hak, hukuk ve adalet

eşitliğine de işaret eden Söylemez, “Siyasal duruşu ve dünyaya bakışı olarak Alevilerin bir

inançsal bakış açısından çok, felsefi yönünün toplumsal ortamlarda çok daha görünebilir hale

gelebilmesi için mücadelemiz devam etmektedir” diye konuştu. Söylemez, yaşam içerisinde

etkisi olan bütün hareketlerin de yanında bulunma gereğinde olduklarını kaydetti.