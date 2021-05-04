banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Saldım çayıra mevlam kayıra mı diyeceğiz yoksa…

Çiğdem Dürüst
Türkiye

Çiğdem Dürüst

04 Mayıs 2021, 04:45

Bu sene Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapabileceği en doğru şey, 2020-2021 eğitim öğretim yılını komple tekrar ettirmek olmalı.

Halen daha kolej sınavı yapmak, sadece iş gösterme çabası içinde olmak dışında tanımlanamaz.

Yok eğer çocukların özel ders alarak kolej sınavında gösterecekleri başarıyı, okulda alınan eğitime bağlamak niyetleri vardı ise bu da fostur şimdiden söyleyelim. Fırsat eşitliği olduğunu söyleyip, hiçbir eşitliği yaşama geçirmemenin dik alasının yaşandığı bu dönemde, parası olanın, teknolojik olarak hazır olanın, internet kalitesi yeterliolanın faydalanabildiği bir sistemde bunun hayalini kurmak ne kadar gerçekçi hükümetlere de Milli Eğitim Bakanı’na da sormalı!

Özel derslerin son sürat devam ettiğini veliler bizzat biliyor. Okullardaki etkinliklerin yetersizliğinin, özellikle somut işlem dönemindeki 11 yaş öncesi çocuklar açısından, nasıl büyük bir sorun teşkil ettiğini/edeceğini eğitimci olan herkes biliyordur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bunu görmezden gelmesi söz konusu dahi olamaz!

Zaten akademik anlamda hiçbir şekilde fayda sağlanamayacak bir düzlemde ilerleyen eğitim öğretim yılında kayıp iki yıllık oldu bile. Hadi ilk sene için (2019-2020) tolere edilebilir diyelim… Ya 2020-2021?

***

Vaz geçin beyler!

Gelin dönelim en başa.

Alalım bu sene yaşı gelecek olan çocuklarımızı da okula. Ancak geçmiş yılı da tekrar edenlerle birlikte devam ettirelim.

1975 ve 1976 senelerinde doğanlar aynı sene ilkokuldan mezun olmuş, ortaokulu, liseyi ve tüm hayatlarını aynı sene doğmuş gibi yaşamışlardı. Ne oldu? Kayıp kalmadan ara kapatıldı. Bugün bu jenerasyon kamuda da özel sektörde de iş başında.

Ama şimdilerde kayıp yaşayanların, önümüzdeki 5 yıl içinde iş yaşamına atılacaklarını düşündükçe, ondan sonraki 15 yılın ipotek altına alınacağını kavrayabilmek zor olmamalı!

Belki IGCSE veya A Level sınavlarına girmiş olanlar, yani yüksek öğrenimini planlamış olanlar için kayıp büyük olmaz. Ancak diğerleri?

Hele meslek liselerinden mezun olacak olanların 2 yıllık periyodları?

Belki sadece lise mezuniyeti için bekleyenleri tercihe dayalı olarak mezun edebilirsiniz.  Fakat diğerleri illa ki tekrarlatılmalı. Hele ilkokul 1. Sınıflar için çok daha önemli bir durum söz konusu!

Okulun tek amacı bilimsel bilgiyi sunmak değil. Sosyal, duygusal, psikolojik açılardan da bilişsel becerilerin gelişimi için de çok önemli olan okul yaşantısının eksikliğinin sebep olacakları ciddi sıkıntı!

***

Okulda gerçekleştirilen etkinliklerin ilkokul yıllarındaki değerini unutmadan, sosyal beceriler, topluluk içindeki tutum davranış, nezaket, görgü ve her anlamdaki katkıların eksik ilerlediği, tek yanlı bir bakış açısı ile aile hatta ev içinde kalan çocuklarımızın doğru ilerlemeyi kaydedebilecekleri düzenlemelerin hayata geçirilmesi, teknolojik eksiklikler nedeniyle eğitim sistemimizin yetersiz kalıp bu yönde bir ilerleme sağlayamadığını kabul etmek eksiklik olmayacaktır!

Bu ne bir suç ne bir kusurdur!

Elde olmayan nedenlerle kaybedilmiş olan bu senenin, yani sadece bir senelik bir aksamanın gelecekte büyük sorun teşkil etmeyeceği, zararın neresinden dönülürse kâr sayılacağı kavranmalıdır. Ancak özellikle bazı kritik yaşlar ve eğitim öğretim yılı içerisindeki bazı kritik dönemeçler açısından çok büyük önemi olabileceği göz ardı edilemez.

***

Ciddiyet, adalet, fırsat ve sonuçlarda eşitlik bunu gerektirir.

Ayrıca özel okulların önemli bir kısmının vermedikleri hizmetlerin bedelini 2019-2020 eğitim öğretim yılından beridir haksızca talep etmekte oluşlarına da hiçbir şey diyemediniz beyler! Bunu da unutmadınız, değil mi?

Saldım çayıra mevlâm kayıra şeklinde bir eğitim sistemi arzu etmiyoruz öyle değil mi?

Dr. Çiğdem DÜRÜST

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim