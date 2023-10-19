Avrupa Parlamentosu'nun her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne bu yıl, İran'da geçen sene hayatını kaybeden Mahsa Amini ile yine İran'daki "Kadın, Yaşam ve Özgürlük" Hareketi layık görüldü.

Ödül, 13 Aralık'ta Fransa'nın Strazburg kentindeki AP’de düzenlenecek bir törenle verilecek.

Adaylar, AP’deki siyasi gruplar ve en az 40 milletvekilinin imzasıyla belirleniyor.

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Mahsa Amini, kıyafeti uygun olmadığı gerekçesiyle İran ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış ve bu sırada hayatını kaybetmişti.

Amini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesi, ülke genelinde milyonlarca kişinin sokaklara dökülmesine neden olmuş ve İran güvenlik güçleri, protestoları güç kullanarak bastırmıştı.

Finalistler arasında Nikaragua'da insan haklarının savunulması mücadelesinin simge isimlerinden Vilma Nunez de Escorcia ve Roma Katolik Kilisesi Piskoposu Rolando Álvarez ile "ücretsiz, güvenli ve yasal kürtaj" için mücadele eden Polonya, El Salvador ve Amerika Birleşik Devletleri'nden üç kadın yer aldı.

Sakharov Ödülü'ne bu yıl; Afgan eğitim aktivistleri Marzia Emiri, Parasto Hakim ve Metiullah Wesa, Gürcü hukukçu Nino Lomjaria ve Gürcistan'ın Avrupa yanlısı halkı, Ugandalı iklim aktivisti Vanessa Nakate, Nikaragualı insan hakları savunucuları Vilma Nunez de Escorcia ve Mgr Rolando Jose Alvarez Lagos ile farklı ülkelerden kadın hakları savunucuları Justyna Wydrzynska, Morena Herrera ve Colleen McNicholas aday gösterilmişlerdi.