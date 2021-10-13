Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bunca yıldır medyada ve tabi ki siyasetin içindeyiz, böylesini biz de ilk kez görüyoruz…
Demek ki bunun için azınlık hükümetleri denemek gerekiyormuş!
Komedi diyeceğim değil, dram diyeceğim o da değil…
Bu konuda en çok sevdiğim ve zaman zaman kullandığım kasaba politikası ve politikacıları sözü oluyor!
Hükümet ortağı ve başbakan yardımcısı Arıklı herhalde yeni bir politika türü keşfetmiş olsa gerek ki, nisabı sağlamayacakları tehdidinde bulunuyor…
Ya hükümet olduklarının farkında değil ya da bu dünyada değil de başka bir dünyanın başbakan yardımcısı!
Aslında muhalefete inat böyle bir söylemde bulunuyor…
Muhalefeti mecliste konuşturmamak için!
Tamam muhalefet de nisap sorununu iyi değerlendirip bu konuda hükümeti resmen süründürüyor ama…
Ne Arıklı’nın ne de diğer hükümet üyelerinin böyle bir lüksü olamaz!
Adı üstünde hükümetsiniz…
Muhalefette olsanız normal olabilir ama, iktidar ortağı olup, hele de büyük vaatlerle yönetime geliyorsanız, burada suçlanacak taraf muhalefet değil tam da siz kendinizsiniz!
Onun için hep deriz…
Dünyada olmayan siyaset ve siyasetçi tiplemesi bizde var!
Kesinlikle üniversitelerde okutulmalı hatta tez konusu yapılmalıdır…
Şaka gibi değil, şaka gibi bile değilsiniz!
…
Muhalefete de kızgınız çünkü yapmaları gerekeni yapmaya bile cesaret edemiyorlar…
Ülkede ciddi bir siyasi kaos yaşanırken akılları fikirleri meclis kürsüsünden gazel okumak!
Altını dolduramayacakları eleştirilerde bulunuyorlar…
Oysa en başından meclisi terk ederek milletvekili kimliklerini bırakabilir ve hükümeti çok önceden seçime zorlayabilirlerdi!
Bunu yapmadılar ya da cesaret edemediler şimdi cılız ve nakarat açıklamalarla güya muhalefet yaptıklarını sanıyorlar…
Bu kadar mı zor vekilliği bırakmak bu kadar mı zor sokaklara dökülüp halkın yanında yer almak!
Bunun içindir siyasi kaosun adıl sadece hükümet değil aynı zamanda muhalefettir de…
Belli ki muhalefetin de yıllar öncesine dayanan gelenekleri çoktan o tarihlerde kalmış ve sosyal medya açıklamaları ile ülkeyi selamete taşımayı düşünmektedirler…
Hükümeti devirmek için madem ki Arıklı’nın dediği gibi 26 sayısına ulaşamıyorlar o zaman asıl yapılması gerekeni yapsınlar!
Sokaklar onları çağırıyor ama duyan yok gören yok, buna cesaret edecek yürek yok…
…
Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç olayı…
Kendilerini vekil yapan seçmenin yüzüne baka baka, hiç sıkılmadan gittiler hem de UBP resepsiyonunda rozet taktılar!
Hem de yasal mevzuatları ayaklar altına alarak…
Seçim yasası ile dalga geçerek!
İyi kötü bir partiye gönül vererek siyasete girdiler, gelecek için umut olan bir partiden seçildiler, sonra doğru dürüst bir gerekçe göstermeden istifa edip bağımsız kaldıklarını açıkladılar…
Şimdi belli ki UBP’den milletvekili adayı olacaklar ve kim bilir belki de seçilip bu kez başka bir parti rozeti ile meclise dönecekler!
Çünkü bizde sadece siyasiler değil seçmen kitlesi hala kasaba politikacılığın bir parçası haline gelmiş…
Toplumsal menfaatler filan hak getire!
İlla ki bireysel menfaatler için kavga edecekler, önce vekil sonra da bakan olarak memleketi güya güllük gülistanlığa çevirecekler…
Çünkü hükümet ve muhalefet gibi seçmen kitlemiz ve iradeleri de şakanın çok ötesindeler!
Böyle gelip böyle gideceğini tahmin etmek de bizi derinden yaralıyor…
MESAJ KUTUSU
Sayın Kutlu EVREN, son günlerde yeni bir vatandaşlık çetesi türedi bazı kadınları emekliye ayrılmış yaşlı erkeklerle evlendirip onlarBu kadar mı ın emekli maaşlarına göz diktiler. Bu sıralar vatandaşlık hakkı verirken eşlerin arasındaki yaş farkını mercek altına almanız ve ona göre değerlendirme yapmanız isteniyor!
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Sayın Erhan ARIKLI, evinizin kiremitlerini Güney’den getirttiğiniz yönündeki iddialar dünkü gündemin tepesine oturdu. Bu konuda yanlış anlaşılmalara neden olmamak için detaylı bir açıklama yaparsanız en azından kamuoyunun da doğru bilgilendirilmesini sağlamış olacaksınız…
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Sayın Hasan BÜYÜKOĞLU, UBP rozeti taktıktan sonra sosyal medyada tepki gösteren bazı arkadaşlarınızı listeden çıkarmanız çok da demokratik olmadı. Siz siyasiler artık yapılan eleştirileri içinize sindirmek gibi bir sorumluluğa sahipsiniz. Yeni seçimlerde seçilseniz de seçilmeseniz de dostluklar baki olarak kalmalıdır…
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Sayın Ersin TATAR, son günlerde Ersan beyle birlikte fazlasıyla bir adaya gelmeniz aradaki kara kedilerin çekildiği yönünde yorumlara neden oldu. Bu orada kurultayda göstereceğiniz aday bir adım önde olacak, bakalım tarafsızlığınızı yeteri kadar koruyabilecek misiniz?
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Sayın Bülent KUTAY, hafta sonu yapılacak olan ikinci ilçe başkanlığı yarışında sonucun at başı belirleneceği ve bu konuda adaylarının bu birkaç gün içinde kendini iyi anlatabilmesi gerektiği konusunda yorumlar yapılıyor. Özellikle bölge bakanları seçim sonucu belirleyecek güçteler, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Reşat AKAR, okur ve izleyenleriniz artık temiz siyaset için adaylığınızın şart olduğu konusunda birleştiler ve desteklerinin de tam olduğunu söylemeye başladılar. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeniz ve kesinlikle kasaba politikacılarını mahalleye göndermek için olumlu yanıt vermeniz gerekiyor. Yıllar sonra aileden bir kişi daha niye Meclis’e girmesin ki!
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Sayın Erdal ÖZCENK, DAÜ’de elektrik alt yapı ihalelerinde bir takım dolapların döndüğü, ihale şartlarının hep aynı firmaya göre düzenlendiğini belirten ihbarlar yapılmaya başlandı. Konuyu mercek altına almanız ve sorumluları ortaya çıkarmanız bekleniyor, zira camia adaletinize fazlasıyla güveniyor!
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Sayın Önder SENNAROĞLU, Cumhuriyet Meclisi iktidarın nisabı sağlayamamasından ötürü toplanamıyorsa başkan olarak istifayı düşünür müydünüz? Bu ülkeye artık temiz siyaset ve siyasetçiler gelmezse bu ülkenin geleceğini kötü günler bekliyor demektir…
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Sayın Devrim BARÇIN, çalışma hayatı konusunda vatandaşı bilgilendirmek için gazete yayınlarına başlamanız memnuniyetle karşılandı. Bu konuda büyük bir eksiklik vardı umarız bilgilendirmeniz uzun ömürlü olur…
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Sayın Haluk YERLİ, dün sabah bir mekanda konu tamamen sizin ceketinizdeki mendildi. Tarzınızın başka basın mensuplarını da sıçradığı konusunda görüş birliğine varıldı. Bu arada kalabalık gurupta kardeşiniz de vardı, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Ayhan ARIKLI, top sizde tüfek sizde hala akaryakıt ihalesi mafyası var diyorsanız bunu da isimleriyle deşifre etmek zorundasınız. Bazı açıklamalar partinizin yöneticilerini de olumsuz etkiliyor, ağızdan çıkan her kelimeye dikkat etmek gerekir değil mi?
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Sayın Cihangir ŞAHİN, Büyükelçilik basın müşavirliği görevine resmi olarak başladığınızı memnuniyetle öğrendik. Bu sıralar Türkiye ile ilişkiler konusunda iletişim sıkıntıları yaşanıyor umarız en kısa zamanda devreye girip en azından yanlış anlamaların önüne geçersiniz…
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Sayın Derviş EROĞLU, önceki akşamki UBP resepsiyonunda en çok ilgiyi yine sizin gördüğünüz konuşuluyor. Kurultayda gönlünüzde yatan bir aslan var mı yoksa bu kez tamamen tarafsız mı kalacaksınız. Bu arada sağlığınızın mükemmel olduğunu memnuniyetle öğrendik…Islığı çaldığınız an kuru fasulyenin altı kaynamaya başlar.