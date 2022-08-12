Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Devlet Laboratuarı ile ilgili tüm uyarılarımıza rağmen yetkililer iddiaların dikine gitmeyi sürdürüyorlar…
En başta da Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ!
Uyardık, araştırmadan adım atmayın dedik, çok da umurlarında olmadı…
Vardır elbet bir bildikleri!
Ancak bizim de bildiklerimiz ve duyduklarımız hiç de yabana atılacak şeyler değil…
Haftalar önce yazmıştık, takipçisi olacağız diye.
Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Devlet Laboratuarı arasında yaşananlar tam bir ibretlik şeyler!
Bermuda şeytan üçgeninden beter yaşananlar, daha doğru bir ifade ile yaşatılanlar ve rant kavgası!
Tarım Bakanlığı olayın şimdilik masum tarafında…
Ancak Sağlık Bakanlığı ve Devlet Laboratuarı ilgili gelişmeler devletin hortumlamasından başka bir şey değil!
Çiçeği burnunda Bakan İzlem Gürçağ öncesi döneme ait elbette yapılan şeyler bunlar…
Ne suçu günahı var demek ise yapılan her şeyin üstünü örtmek ile eşdeğer.
UBP Genel Başkanı eski Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kefaleti ile vatana millete armağanıdır, Bakan İzlem Gürçağ…
Gürçağ, milletvekili iken Genel Başkan kontenjan adayı olarak milletvekili seçimine giren tek kişi olduğu hala hafızalarda…
Her yaptığı doğru icraat kendisine, her yaptığı yanlış ise kendisi ile birlikte UBP Genel Başkanı eski Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun boynunda asılıdır artık bu saatten sonra!
Uyardık, eski müdürlerin referans olduğu, kapı kapı gezerek siyasilerden müdür olması için destek istediği kişiler konusunda acele etmeyin, araştırın dedik, dinlemediler...
Başbakan Ünal Üstel’in de bir kulağından girdi diğerinden çıktı tüm uyarılar…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yanıltıldığı gün gibi ortada!
Cevapsız sorular Sağlık Bakanlığının üzerinde gölge olmaya devam ediyor…
Hiç mi merak etmedi Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, onun cevabı da artık kendisinde!
Ancak icraata baktığımız da Gürçağ’ın kendisinin de özel bir sağlık laboratuarının sahibi ve işletmecisi olduğu düşünülürse belli ki Girneli meslektaşlarını ve doktor camiasını oy kaybetme korkusu ile karşısına almamayı tercih etmiş olabilir mi acaba!
Tam bir popülizm örneği…
Devlet hortumlanmış, yapanın yanına kalmış, kirli ilişkileri kuran aktörlerin elleri hala Sağlık Bakanlığının koridorlarında iş takibini sürdürmüş hatta atamalara bile yön vermiş, kimin umurunda?
Oy gelsin gün geçsin, Kıbrıs Türk’ü ve devlet mağdur olsun, kimin umurunda!
Cevaplamaya cesaretiniz varsa, sorularımız şimdilik şöyle;
Devlet Laboratuarı yangını ile ilgili soruşturma ne aşamada?
Devlet Laboratuarı yandığı tarihlerde müdürlük görevinde bulunan Mehmet Tatar’ın sonraki müdürlerin atanmasında etkisi ne idi?
Mehmet Tatar, Alsev Müderriszade’nin Devlet laboratuarına müdür olarak atanması için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü mü?
Görüşmede neler konuşuldu?
Hakkında soruşturmadan dolayı erken emekliliğini talep eden önceki müdür Doğuş Elmas için Mehmet Tatar kimlerden destek istedi?
Devlet Laboratuvarı yandığında eski müdür Doğuş Elmas hangi görevdeydi?
Yeni müdür Alsev Müderriszade’nin Mehmet Tatar ve Doğuş Elmas ile ilişkisi ne?
Geçen hafta Cuma günü saat 16.00 sularında Devlet laboratuarı müdürlüğüne atandığı açıklanan Alsev Müderriszade pazartesi gününü beklemeden cumartesi sabah 07.00 civarında kiminle ve ne amaçla Devlet Laboratuarına gitti?
Amaç delilleri karartmak ise hangi deliller ortadan kaldırılmak istendi?
Devlet Laboratuarı müdürü Alsev Müderriszade, cumartesi günü saat 07.00-13.00 arası birlikte daire gittiği kişi hakkında soruşturma açılarak görevden ayrılmak zorunda kalan eski müdür Doğuş Elmas mıydı?
Soruşturma açılarak görevden el çekmesi sağlanan eski müdür Doğuş Elmas iddialar doğru ise Devlet laboratuarı müdürü Alsev Müderriszade himayesinde söylenen gün ve saatlerde Devlet laboratuarına hangi amaç ile ne yapmaya gitti?
Soruşturma açılarak görevden el çekmesi sağlanan eski müdür Doğuş Elmas’ı Devlet Laboratuarı müdürü Alsev Müderriszade neden beraberinde götürdü?
Doğuş Elmas, Alsev Müderriszade’ye görevi devir-teslim edecekse bunun zamanı ve yeri cumartesi günü sabah saat 07.00 mi olmalıydı?
Mehmet Tatar döneminde hayali alımlar ile Devlet laboratuarına alındı gösterilen cihazların ortadan kaldırılması için mi yangın çıkarıldı?
Hangi firma yüz binlerce dolarlık fatura ve kimlerin teslim alındı imzası ile hayali alım ile Devleti hortumlamaya çalıştı?
Hayali cihaz alım şebekesinin içerisinde kimler vardı?
Önceki müsteşarlardan Ali Çaygür soruşturmanın neden üzerine gitmedi?
Çaygür ve eski müdür Doğuş Elmas ile yeni müdür Alev Müderriszade’nin ilişkisinin derinliği ne?
Doğuş Elmas soruşturmasını kim neden ileriye götürmedi?
Soruşturmanın hasıraltı edilmesinde eski müsteşar Ali Çaygür’ün parmağı var mı?
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’ın kendisinin de özel bir sağlık laboratuvarının sahibi ve işletmecisi olduğu düşünülürse Devlet Laboratuarı dosyasında iddiaların teknik kısmına yabancı olmayacağı da ortada iken Kıbrıs Türk’ü soruların cevapsız kalmamasını bekliyor.
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Cevapsız sorulara sayfalar yetmez.
Şimdilik bunlara cevap verilmesi yeter!
Elbette varsa cesaretleri…
Ama bir gün ağır hesaplar verileceği şimdiden belli.
Artık bu işten kimse kaçamaz!
Ya elbirliğiyle bu ülkeyi düze çıkaracağız ya da çıkar gruplarının Kıbrıs Türkü’nün devletini içten içe kemirip yok etmesini hep beraber izleyeceğiz…
Yazın bir kenara lütfen, önümüzdeki şeyler çok şeye gebe!
MESAJ KUTUSU
Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, bundan tam 6 yıl önce yanan ve hala sırrı çözülemeyen Devlet Laboratuarı yangını konusunda yeni ve şeffaf bir soruşturma dosyası açma zamanı artık gelmiştir. Dönemin müdürünün zehirlenme iddiaları da dahil burada geniş araştırma yapmak artık sizin sorumluluğunuz altındadır.
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Sayın Fikri ATAOĞLU, partiniz milletvekillerinin yaptıkları bazı açıklamalarda dolaylı olarak sizi suçlamaya başladıklarının umarız farkındasınızdır. Büyük kurultay öncesi parti içinde yaşanan bazı sıkıntıları çözmekte yarar görüyoruz, zira sürpriz gelişmelere maruz kalmayasınız diye…
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Sayın Erdal ÖZCENK, Mağusa’da UBP tabanı yerel seçimlerde aday belirlemede delege seçimine gitmek için girişim başlattı. Parti oylarının bölünmemesi için bunun şart olduğu iddia ediliyor, bu konuda hassasiyetiniz bekleniyor, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Cemil KARZAOĞLU, Orman Dairesi Müdürlüğü görevinden alınıp alınmamanız sn iki haftadır hayli tartışma konusu oldu ancak sosyal medyada eleştiriler artınca kötü haber şart oldu. Bu arada bir de soruşturmadan bahsediyorlar bakalım açılacak mı yoksa sümen altı mı edilecek?
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, bakanlıkta UBP toplantısı hem etik ve hoş olmadı hem de kamuoyunda büyük tepki aldı. Devlet ile parti işlerini karıştırmamak iyi olacak zira önü tamamen açık bir siyasetçisiniz. Umarız kulağa küpe olur!
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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, bazı belediyelerin Türkiye’den gelen kaliteli suya paslı su ilave ederek şebekelere verdikleri yönündeki iddialar son günlerde hayli yoğunlaştı. Belediyeler Birliği Başkanı olarak konuya hassasiyet gösterip araştırma başlatmanız isteniyor…
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Sayın Hasan TAÇOY, dün meydana gelen iş kazasında bir çalışan inşaatta çalışırken 2 metreden aşağıya düşerek hayatını kaybetti ancak ilgili şirketin ismi bir türlü açıklanmadı. Sizin için iyi bir sınav olacak umarız sorumlular en kısa zamanda belirlenip kendilerinden hesap sorulur…
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, ülkenin hemen her yerinden yıkılmak üzere olan okulların bulunduğu ve bunların daha fazla gecikmeden restore edilmeleri konusunda mesajlar gelmeye başladı. Bir an önce bütçe sorununu çözüp buralara el atmanız isteniyor, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Ünal ÜSTEL, akaryakıt daha birkaç ay önce 150 dolara alınırken şimdi yeni ihale sonucunda 32 Dolardan temin edilmeye başlanacak. Onun içindir Kıb-Tek dosyası hayati değer taşımaktadır, umarız bu konudaki soruşturma fazla geciktirilmez!
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Sayın Murat ŞENKUL, CTP’den Girne Belediye Başkan adaylığınızın kesinleştiğini ve birkaç güne kadar da resmi olarak açıklanacağını duyduk, hayırlı olsun. Seçimler öncesi hazırlayıp kamuoyuyla paylaşacağınız projeler seçim sonuçları için belirleyici olarak hadi bakalım gazanız mübarek olsun…
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