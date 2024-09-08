Lefkoşa’da dolandırmak kastıyla bir şahsa ev kiralayacağı yönünde yalan beyanda bulunup sahtekarlıkla para temin eden şahıs, KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 26-27 Şubat 2024 tarihleri arasında meydana gelen olayda zanlı O.Ç.(E-41) gerçekte kendi evi olmamasına rağmen, dolandırmak kastıyla Lefkoşa’da sakin bir şahsa ev kiralayacağı yönünde yalan beyanda bulundu.

O.Ç., ev fotoğrafı gösterdikten sonra, bahse konu şahıstan sahtekarlıkla toplam 18 bin TL para temin etti.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, aranmakta olan O.Ç., dün Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.