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Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

25 Eylül 2020, 01:49

Birisine destek vermek şart değil.

Ama desteklemiyorsan yürekli olacaksın.

Kuyusunu kazıyorsan hele.

Öyle ikiyüzlülük yapmaya gerek yok.

Gidip de alkış tutmayacaksın.

Kerhen de olsa resim karesine girmeyeceksin.

Bu adayın kendisine kaybettirmez.

Bu sadece yalancılığın ispatı olur.

Bu sadece riyakarlığın delili olur.

Ve kaybeden aslında “aday” olmaz.

Kaybeden sahtekarlığı yapan olur.

Halk herşeyi bildiğinden saklanamaz zaten.

Hele ki seçime 5 kala.

*****

Bakıyoruz CB adaylarının paylaşımlarına.

Fotoğraflarına veya tv görüntülerine.

Adaydan nefret edenler en önde.

Adayın kuyusunu kazanlar sahte cibbanalarda.

İnsanın midesi bulanıyor.

Aday da biliyor elbette.

Ama onun eli mahkum.

Ses çıkaramıyor, belli edemiyor.

Ama ya o yanında salınan ikiyüzlüler?

Onlar niye orada diye soruyor insan.

Niye bu kadar sahtesiniz?

Neden bu kadar karaktersizsiniz?

Ama heyhat, sen insanlığından utanıyorsun.

O riyakarlar ise hiç gocunmuyorlar.

*****

Seçimler demokrasi şölenleridir.

Özgürce fikir beyan edersin.

Özgürce oy verirsin.

İstediğine, gönlünde yatana meyledersin.

Ama halk da bazan oyun oynamaz mı?

Oynar elbette.

İkiyizlülük yapar seçmen de bazen.

Her gelene “oyum senin” der.

Politikacı da bunu bilir, ama bilmezden gelir.

Ve bundan şikayet edenler de aynisini yapar.

Tıpkı şimdilerde bazı açıkgözlerin yaptığı gibi.

Bazı sahtekarların yaptığı gibi.

Onları da adaylar bilmezden geliyor.

Yani?

Yani herkes birbirini kandırıyor.

Ve herkes de birbirini kandırdığını biliyor.

İğrenç bir kasaba piyesi gibi herşey.

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