(Kamalı Haber) - Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklanan Enver Yücel bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde A.Ç.’nin aracını satmak için sahte vekaletnameyle önce Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesine, ardından Girne’de araç mukayyitliğine başvurarak, sahte evrakı tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının sahte vekaletnameyle aracı sattığını ve 20 bin sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlının bu meseleyle ilgili önceki gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde sahte vekaletnameyi Lefkoşa ve Girne’de tedavüle sürdüğünü kabul ettiğini ancak belgeyi hazırlayanın kendisi olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyledi.

Polis memuru Özgür Sunalp, Yücel’in sahte evrak suçlarından 7 yıl hapse mahkum edildiğini, 2018’de cezaevine girdiğini, 2025’te tahliye olması gerekirken, 2020’de şartlı tahliye olduğunu kaydetti. Polis, zanlı Yücel’in şartlı tahliye süresi içerisinde söz konusu suçu işlediğini belirtti. Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz edince duruşma gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen duruşmanın ardından huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 5 gün ispati vucut yapmasına, 3 kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.