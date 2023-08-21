Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısı’nda sahte araç sigortasıyla geçiş yaparken yakalanan Güney Kıbrıs’ta sakin Mıchalakıs Antonyıades'in ifadesi üzerine tutuklanan ve soruşturma amaçlı tutuklu kaldıktan sonra teminatla serbest bırakılan Saadettin Kaynak’ın suçsuz olduğu anlaşıldı. Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda 20 Mart 2023 tarihinde “Resmi Evrak Sahteleme” suçlamasıyla tutuklanan Kaynak’ın suçla bağlantısının olmadığı belirlendi. Kaynak’ın aklanması üzerine aleyhine verilen teminat emri de iptal edildi.