Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülke geneline yayılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Doktor Fikri Koray bugün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis çavuşu Mehmet Manaş olguları aktardı. Polis, zanlının sahte reçete olayıyla ilgili mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis, bu süre içerisinde zanlının evinde ve iş yerinde yapılan aramada Sosyal Sigortalar Dairesine ait belgeler geçirildiğini açıkladı. Polis, ayrıca 3 günde 16 reçete incelediklerini, 8 adedinin sahte çıktığını, bu 8 adetten 7 tanesinin aynı şahıs adına yazıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde hazırladığı reçeteler karşılığında cüzi miktarda para aldığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlının” Bana mesaj gönderildi, reçete yazdım” dediğini aktaran polis, zanlının hesaplarının incelemeye aldıklarını; kimlerin hesabına para yatırdığını araştıracaklarını ifade etti.

Manaş, zanlının 42 eczaneyle çalıştığını, Ocak-Ağustos ayları arasında 6 bin reçete yazdığını, yapılan araştırmada 6 bin reçeteden 152 tanesini meselede tutuklu bulunan İsmet Tufan’ın eczanesi için yazdığını tespit ettiklerini açıkladı. Zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifadesinde suçu nasıl işlediğini anlattığını açıkladı. Soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü kaydeden polis, sahte reçetelere yazılan ilaçların kim veya kimler tarafından teslim alındığının araştırılacağını dile getirdi. Alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek reçeteler ve elektronik eşyalar olduğunu kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.