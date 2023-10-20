16 Ekim tarihinde tutuklanan 2 eczacı ise teminatla serbest bırakıldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 3 eczacı, bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 3 gün ek tutukluluk emri verildi.  

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, zanlı olarak Lefkoşa bölgesinde tutuklanan eczacılar T.C, M.I. ve D.N.Ö. bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde haklarında 3 gün ek tutukluluk kararı alındı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 16 Ekim tarihinde tutuklanan eczacı Ş.N.Ç. ile Z. Ç.’de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminata bağlandı.

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Teminat şartlarını yerine getiren iki zanlı, serbest bırakıldı.