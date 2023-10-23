Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan 3 zanlı bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlanarak, serbest bırakıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 19 Ekim’de tutuklanan zanlılar T.C, M.I. ve D.N.Ö. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, her zanlının davaları görüşülünceye kadar 50.000 bin TL nakti teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 300.000 TL’lik kefalet senedi imzalaması, en yakın polis karakoluna haftada bir gün ispatı vücut etmesi ve tüm seyahat belgelerini polise teslim etmesi koşuluyla serbest kalmalarına emir verdi.

Tüm zanlılar teminat şartlarını yerine getirerek, serbest kaldı.