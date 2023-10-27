Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklamalar devam ederken, Oba ve Oba 2 Eczanelerinin işletmecileri anne-oğul Şerife Alibaba ile Enver Aliaba ve Gönül Gürdağ Eczanesinin sahibi Gönül Gürdağ bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran müfettiş Cemali Çiftçi, 3 zanlının da 13 Ocak 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi. Polis, Lefkoşa’da bir şirket altında faaliyet gösteren Oba Eczanesinin işletmecisi Şerife Alibaba ile Oba 2 Eczanesinin işletmecisi Enver Alibaba’nın daha önce mesele kapsamında tutuklanan ve teminata bağlanan doktorlar Muhammed Alshanableh ve Halil Uzuner ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçeteleri sahteyeip, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne göndererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların 27 Ekim 2023 tarihinde saat 09.30 sıralarında tutuklandığını, Oba ve Oba 2 Eczanelerinde yapılan aramada birçok elektronik eşya ve evraka el koyduklarını söyledi. Polis, ayrıca zanlılardan el yazı imza örneği alındığını da belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu Oba Eczanesinin 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği 2 bin 980 reçeteden bir kısmının incelendiğini, 21 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, Oba 2 Eczanesinin de daireye gönderdiği bin 248 reçetenin bir kısmını incelediklerini ve 26 adet sahte reçete tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların ifade vermediğini ancak emare alınan reçeteler gösterilince yazdıklarını beyan ettiklerini açıkladı.

Gönül Gürdağ Eczanesine ait 8 sahte reçete tespit edildi

Polis, Demirhan bölgesinde faaliyet gösteren Gönül Gürdağ Eczanesinin işletmecisi Gönül Gürdağ’ın ise mesele kapsamında tutuklanan ve teminata bağlanan Doktor Muhammed Alshanableh ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçeteleri sahteyeip, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne göndererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının eczanesinde arama yapıldığını, elektronik eşya ve evraklara el konulduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlıdan el yazı imza örneği alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği 2 bin 238 adet reçetenin 688 tanesinin Doktor Muhammed Alshanableh tarafından yazıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının daireye gönderdiği reçetelerin bir kısmının incelendiğini, 8 tanesinin sahte çıktığını belirtti. Polis, zanlının reçete parası vermemeleri için aynı aileden farklı kişilere tek reçete yazdığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, 3 zanlının da dün sabah tutuklandığını, incelenecek elektronik eşyalar ve reçeteler olduğunu söyledi. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Sahte reçete soruşturmasına savcı olarak atanan Hasan Boşnak da tahkikatın ileri seviyeye taşınabilmesi için zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Gürdağ’ın avukatı Doğu Abidin reçete yolsuzluğunun 30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, müvekkilinin henüz 2 yıllık eczacı olduğunu, yapılacak soruşturma sonucu suçsuz insanların ayıklanacağına inandığını belirtti. Abidin, ayrıca zanlının doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Şerife Alibaba’nın avukatı da müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Bilgeç, Şerife Alibaba ile Gönül Gürdağ’ın doktor kontrolünden geçirilmesini, raporun mahkemeye sunulmasına da direktif verdi.