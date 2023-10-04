Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan 4 doktor ve 3 eczacı, teminata bağlanarak serbest bırakıldı. 7 zanlı tutuksuz yargılanacak.

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan 4 doktor N.P., M.A.S., G.E. ve F.K ile 3 eczacı İ.T., S.S. ve G.V.A. bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

-Çiftci

Mahkemeye bilgi veren Polis Müfettiş Muavini Cemali Çiftci, zanlıların, “resmi evrak sahteleme, resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından yargılandıklarını hatırlatarak, zanlıların tutuklanma süreçlerine değindi.

Zanlıların teminata bağlanmasını uygun gördüklerini belirten Çiftci, ayrıca, yargılanan söz konusu doktor ve eczacıların reçeteleriyle ilgili bağlantılarını da aktararak, yazılan sahte reçetelerin tedavüle sürüldüğünü kaydetti.

-Boşnak

Savcı Hasan Boşnak da, zanlıların giriş-çıkışlarının yasaklanması, kimlik ve pasaportlarına el konulması, 2 kefil artı nakit ve ispatı vücut koşullarıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

-Bilgeç

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç ise zanlıların, davaları görüşülünceye kadar seyahat belgelerine el konularak, yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücut ile 2’şer kefilin 500 bin TL ve 50’şer bin TL nakdi teminat şartı ile serbest kalmalarına karar verdi.

-Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki ilaçlarla ilgili tutuklanan eczacıya 2 gün tutukluluk

Öte yandan Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında bulunan ilaçlarla ilgili tutuklanan eczacıya 2 gün tutukluluk verildi.

Dün tutuklanan eczacı H.K bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

-Çiftci

Müfettiş Muavini Cemali Çiftci, Türkeli köyünün Akdağ mevkiinde toplam 15 çöp poşeti kupürleri kesilmiş ilaç tespit edildiğini ve meseleyle ilgili H.K.’nın tutuklandığını belirtti. Çiftci, zanlının gönüllü ifade verdiğini bildirdi.

Zanlı H.K’nın Sosyal Sigortalar Dairesi’nde sözleşmesi olduğunu ifade eden Çiftci, zanlının ibraz ettiği reçetelerin inceleneceğini söyledi.

Zanlının tahkikata ve tanıklara etki edebileceğini dile getiren Çiftci, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk talep etti.

Soru üzerine ilaçların bulunmasını müteakip soruşturmanın başladığını belirten Çiftci, zanlıdan izahat istendiğini ancak zanlının ilaçların kendisinin olmadığını söylediğini kaydetti.

Söz konusu ilaçların arasında H.K’nın eczanesinin ismi yazılı 2 adet çöp poşeti bulunduğunu ifade eden Çiftci, ayrıca bankamatik slipi tespit edildiğini de aktardı.

Çiftci, zanlının ifadesinde itiraf söz konusu olmadığını, suçu kabul etmediğini belirtti.

-Boşnak

Savcı Hasan Boşnak da, ilaçların bulunmasının ardından başlayan tahkikatın sürdüğünü belirterek, zanlının reçetelerinin içeriğine ilişkin de tahkikat başlatıldığını kaydetti.

Tahkikatın çok yeni olduğunu ifade eden Boşnak, zanlı hakkında 2 gün süreyle tutukluluk talep etti.

-Bilgeç

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç ise zanlının, “resmi evrak sahteleme, resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarını işlemiş olabileceğine işaret ederek, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.