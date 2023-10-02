Sahte pasaportla dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye girmeye çalışan S.H. (E-26) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Sahte pasaportla ülkeye girmeye çalışan kişi tutuklandı
Sahte pasaportla dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye girmeye çalışan S.H. (E-26) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Sahte pasaportla dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye girmeye çalışan S.H. (E-26) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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