Alayköy’de trafik kazası! 1 tutuklu Alayköy’de trafik kazası! 1 tutuklu

Sahte pasaportla dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye girmeye çalışan S.H. (E-26) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 