Sahte evrak düzenleme sahte evrakı tedavüle sürme suçlarından tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte evrak Düzenleme Sahte Evrakı Teadavüle Sürme suçlarından tutuklanan zanlı Salih Yalızat mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer Tüfekçi Spor temsilcisi olan Lefkoşa'da sakin Şevket TÜREL’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma üzerine KKTC Bisiklet Federasyonu Başkanı zanlı Salih Yalızat’ın Tüfekçi Spor Derneği sporcusu olan Kemal Palaz adına sahte olduğu düşünülen TC Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılı bir lisans düzenlediğini ve bu lisansı federasyona mail yolu iler atarak KKTC Spor Dairesine sunması üzerine Şevket Türel ve Kemal Palaz'ın Lisanslarının iptal edildiğini mahkemeye aktardı. Polis müşteki Türel’in Tüfekçi Spor Derneği temsilcisi olarak şikayetçi olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, bilahare başlatılan soruşturma kapsamında Kemal Palaz adına kayıtlı bulunan TC Gençlik ve Spor Bakanlığı sporcu lisansını alabilmek için TC vatandaşı olunması gerektiği fakat Kemal Palaz'ın herhangi bir vatandaşlığının bulunmadığı için başvuru yapamayacağını belirtti. Polis zanlı Salih Yalızat’ın 4 Temmuz tarihinde Ercandan giriş yaparken yakalanıp derdest emri gereği tutuklandığını ve TC Elçiliği ile başlatılan yazışmaların sürdüğünü ayrıca zanlının telefonunun incelenmek üzere emare alındığını evapları beklenmekte olup zanlının cep telefonu incelenmek için teslim alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ali Gencer meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğinden ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksaltı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.