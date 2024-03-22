Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan Mağusa Polis Müdürü M.B.S. ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkeme, 75 bin TL nakdi teminat, iki KKTC yurttaşının 750 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkış yasağı ve seyahat belgelerine el konulması şartıyla M.B.S.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Zanlı, 3 gün ek tutukluğun ardından bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Soruşturmaya ilgili son olguları aktaran Tahkikat Memuru Ertem Hoca, mezuniyet diplomasının tedavüle sürülüp sürülmediğine ilişkin yapılan soruşturmada, belgenin tedavüle sürülerek Polis Müdürlüğü terfisi için 3 puan kazandığını, Müdür olmasının ardından ise zanlının Ekim 2023 tarihi itibarıyla barem içi artış şeklinde toplam 7 bin 174 TL suç geliri elde ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Tahkikat Memuru, M.B.S. için 18 Ocak 2023 tarihinde KSTU’ya geriye dönük öğrenci kaydı yapıldığını, ardından 9 ders girişinin bir defada sisteme işlendiğini hatırlattı.

Zanlının, hazırladığı tezi üniversitenin Genel Sekreteri’ne verdiği beyanının Genel Sekreter tarafından kabul edilmediğine de işaret eden Hoca, zanlının üniversite bünyesinde de tezine ulaşamadıklarını kaydetti.

Zanlının bu noktada soruşturmaya etki edecek bir durumda olmadığını söyleyen Tahkikat Memuru, Mahkeme’nin uygun gördüğü şartlarla teminat talebinde bulundu.

- Avukat Asena

Zanlının avukatları ise, teminat talebine itirazda bulundu.

Avukat Mustafa Asena, M.B.S.’nin pozisyonuna ve kişiliğine dikkat çekerek, toplamda elde edilen 7 bin küsur liranın aylık maaşa denk gelen miktarının azlığını vurguladı, kazanılan 3 puanın ise zanlının terfisine etki etmediğini savundu.

Asena, zanlının Lefke Avrupa Üniversitesi’nde 10 ders aldığını kaydetti, “10 dersi başaran kişi tez hazırlayamaz mı?” diye sordu. Avukat Asena, bunun yanında, zanlının tezi üniversiteye sunmasının ardından teze ilişkin jüri sürecine ilişkin bilgisi olmadığını, bu yönde zanlıyı kimsenin yönlendirmediğini savundu.

Bir Polis Müdürü’nün mahkemeye gelmemezlik yapmayacağını kaydeden Asena, zanlının bir an önce yargılanmak isteğinde de olduğunu söyledi.

Tahkikat memuru ise yargılanan suçların ağır ceza suçu olduğunun altını çizerek, teminatla serbest kalma talebini yineledi.

- Zanlı: “Bu bana kurulan bir komplodur”

Ardından M.B.S. de söz alarak, bir kaçma niyetinin olmadığını kaydetti.

Polis Genel Müdürlüğü için adaylardan biri olduğunu belirten M.B.S, bunun kendisine kurulan bir komplo olduğunu savundu.

M.B.S., 27 yıl boyunca Polis Teşkilatı’nda hizmet verdiğini, böyle duruma düşecek bir insan olmadığını belirtti.

Üniversite yetkileri ve Milli Eğitim Bakanlığının verdiği dersleri ve tezi kabul etmişken, kendisinin nasıl sürecin “sahte” olduğunu anlayabileceğini soran zanlı, Lefke Avrupa Üniversitesi’ndeki derslerine girerek başarılı olduğunu, ardından KTSU bünyesinde tezini yazarak, Genel Sekreter’e sunduğunu söyledi; “Bana kimse ne yapmam gerektiğini söylemedi.” dedi.

Mahkeme, beyanları dinledikten sonra kararın açıklanması için duruşmaya yaklaşık 2 saatlik bir ara verdi.

Aradan sonra kararı açıklayan Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, nakdi teminat yatırması şartıyla M.B.S.’nin tutuksuz yargılanmasına emir verdi, ispat-ı vücuda gerek olmadığı yönünde karar üretti.