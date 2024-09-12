Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Güngör çöplüğünün işletme haklarının devredilmesi ihalesinin yarın sonuçlanması durumunda, 13 Eylül 2024 tarihinin birçok açıdan kara bir leke olarak tarihe geçeceğini söyledi. Şahiner, “Güngör çöplük alanı 49 yıllık bir utanç tablosuna dönüşecek, bu imzaları atanlar çocuklarının yüzlerine bakamayacaklar.” dedi.

Salahi Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, Güngör Katı Atık İhalesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahiner, ihalenin sonuçlanması durumunda bir şirketin metan gazından elektrik üretmek için 10 milyon dolarlık santral yatırımıyla halkın cebinden 49 yılda 2 milyar dolara yakın parayı alarak kendi kasasına koyacağını savundu.

Vatandaşların biriken çöplerin taşıdığı riskler ile baş başa bırakılacağını, 49 yıl boyunca metan gazından elektrik üretilirken 49 yıllık çöp birikeceğini belirten Şahiner, “Dünyada atığı bertaraf eden bundan katma değer sağlayan, çevreyi koruyan ve bunu ucuz enerjiye çeviren birçok akılcı bilimsel yöntem ve uygulanabilir modern teknoloji varken, bu ihale ile payımıza kabarık elektrik faturaları ve 49 yıl birikmiş çöp dağları kalacaktır. 49 yıl içerisinde yeni nesil teknolojiler ile çöpten tamamı ile kurtulacağımız ve ciddi gelir elde edebileceğimiz yöntemlerden mahrum bırakılacağız.” şeklinde devam etti.

Organize Sanayi Bölgeleri ve belediyelere ise mali açıdan ciddi bir külfet geleceğini anlatan Şahiner, “Yine kurban olarak seçilen KIBTEK, Güngör çöplüğünden fahiş fiyata alacağı elektrik yüzünden ciddi bir maliyet artışına gitmek durumunda kalacaktır.” dedi.

Şahiner açıklamasında, “49 yıllık bir yap işlet devret ihalesindeki şartnamelere bakacak olursak; devlet ciddiyetinden uzak, aceleyle hazırlanmış, bu ülke insanını değil ihaleyi kazanacak olan şirketi merkezine aldığını görmekteyiz. Bununla birlikte ihale dokümanları arasında, ihalenin iptal edilmesini zorunlu kılacak tutarsızlıklar olduğu gözlemlenmektedir. Göngör Katı Atık İhalesi derhal iptal edilmeli ve bilimsel gerçekler temelinde, ülkedeki tüm paydaşlar ile ortak bir masada, mutabakat sağlanarak ortaya çıkacak olan bir modele göre tekrar ihaleye çıkılmalıdır.” ifadelerini kullandı.