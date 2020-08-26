Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Lütfen aşağıdaki resmi belgeyi dikkatlice okuyunuz;

Diyor ki;

“Bakanlığımıza bağlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden Maraş Sağlık Ocağı’na görülen lüzum üzerine 11.8.2020’den, 11.10.2020 tarihine kadar görevlendirilmeniz uygun görülmüştür.

Gereğini saygılarımla rica ederim...

İmza: Dr. Ali Pilli

Bakan”

...

İlgili görevlendirme yazısı görülen lüzum üzerineymiş...

Detay yok!

Ama biz size başka detaylar verebiliriz...

Bu hemşire arkadaş G.Mağusa Devlet Hastanesi acil servis hemşiresi olarak çalışıyordu!

Bu serviste eksik personel olduğu halde kimse sormadan soruşturmadan ki buna ilgili bakan da dahil iki satırlık bir yazı ile hemşireyi Maraş Sağlık Ocağı’na gönderiyor...

Ne ilginçtir ki ilgili çalışanın evi de ocağın hemen yakınında!

Hastane yönetimi önce buna karşı çıkıyor ama gelin görün ki emir yüksek yerden...

Bakan imzayı atmış emir demiri tabi ki keser!

En çok da acil servis hemşireleri isyan bayrağını çekiyor...

Bu torpil neden diye!

Haklı olarak kendilerinin de fazlasıyla riskli olan bir servisten başka yerlere nakillerini istiyorlar...

Lütfen empati yapalım burada;

Acil serviste hele de salgının kol gezdiği bir dönemde aynı ekipte canınızı da ortaya koyarak çalışıyorsunuz...

Ama içinizden birisi torpili patlatıyor ve bir görevlendirme yazısı ile riski olmayan başka bir sağlık birimine gönderiliyor!

Şimdi sorarız size;

Bu olaydan sonra o serviste ruh haliniz ne haldedir?

Moral ve motivasyonunuzun ne olacağını bir düşünün hele...

Aranızdan birisi torpil kullanarak uçup gidiyor, hem de evinin hemen yanındaki sağlık ocağına siz orada daha eksik personelle çalışmaya devam ediyorsunuz!

Yani ben onların yerine olsa bu işi daha da büyütür ortalığı birbirine katar, bu yanlış karar geri alınıncaya kadar da eylem yapardım...

Burada tabi ki ilgili sendikaya iş düşüyor!

Çalışanlar arasında haksızlık yapılırken nasıl olur da bu konuda sessiz kalırlar...

Bu arada sevgili bakanımız Ali Pilli’ye;

Nasıl olur da böyle bir görevlendirmeye imza atarsınız...

Hem de sizi bu konuda bazılarının uyardığı halde!

Yine mi seçim gaylesi yoksa...

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Alın size başka bir skandal daha...

Yine G.Mağusa Hastanesi!

Şu anda orada PCR testi yapılmadığını biliyor muydunuz?

Makinede filan arıza yok...

Son alınan kitler bu cihaza uygunluk göstermiyormuş!

Buyurun buradan yakın lütfen...

O kitlerin o hastanede işi ne o zaman!

Bu kitler hangi işletmeden alındı, ne kadar para ödendi?

Bu konuda kendilerinden hesap soruldu mu?

Yoksa birileri ceplerini doldursun diye hiçbir işe yaramayan kitler satın alındı ve çöpe atılmaya mı bekleniyor...

Şimdi yeni bir ihaleye çıkılacakmış!

Artık alımlarda tek yetkili bakanlık ya emin olun ki ihaleyi yine aynı işletmeye verip yeni kit alımı yapacaklardır...

Biz başından beri uyardık, elden teklif ile yapılan ihaleler şaibesiz olmaz, ihale çeteleri devleti yer bitirir diye!

Merkezi İhale Komisyonu’nun devre dışı büyük bir hataydı ve bu alına yanlış karar yürürlükte olduğu süre devletin ensesinden haksız kazanç sağlayanlar artarak devam edecektir...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Dr. Ali PİLLİ, bir acil servis hemşiresini hem de böyle hassas bir dönemde etkin olmayan bir sağlık ocağına görevlendirme yaparak atamanız ilgili hastane çalışanları arasında büyük tepki ile karşılandı. Böyle bir yazının altına nasıl imza attınız biz de anlamış değiliz!

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Sayın Halil TALAYKURT, Merkezi İhale Komisyonu’nda sizin görev süreniz bitince komisyon artık kilitlendi ve seçimler bitene kadar da ihaleye çıkılamayacak. Acaba birileri yine elden ihale yöntemini mi devreye sokacak dersiniz? Takip etmekte yarar görüyoruz...

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Sayın Burhan YETKİLİ, bir banka işletmesi ile aranızda yaşanan hukuk davasında hem alt hem de üst mahkemede kazanarak ilgili banka ile yeni bir sürecin başlamasına olanak sağlamışsınız. Bakalım Merkez Bankası yetkilileri konuyu yeteri kadar hassasiyetle ele alabilecekler mi?

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Sayın Hüseyin ÖZGÜRGÜN, hakkınızda getirilen davalara karşı savunma dosyasını hazırlayıp adaya dönüş için gün saydığınızı duyduk. Bu arada aktif siyasete devam kararı aldığınız da konuşuluyor, demek ki dönüşünüzde siyasette şenlik yaşanacak desenize...

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Sayın Ayhan BAŞKAL, Çağdaş Müzik Derneği olarak seçim şarkılarını Türkiye’de yaptıran bazı Cumhurbaşkanı adaylarına karşı imza kampanyası başlattığınız ve durumu protesto edeceğiniz söyleniyor. Doğrusu ayıp etmişler ülkenin yerli sanatçıları varken ithal ürünlere ne gerek vardı ki?

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Sayın Tolga ATAKAN, Başbakanlık, Dışişleri ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da bulunduğu ana caddenin resmen patates tarlasına döndüğü yönünde ilgili bakanlıktaki arkadaşlardan şikayetler geliyor. Hadi biz bu duruma alıştık da yurt dışından gelen özel ziyaretçilere karşı komik duruma düşmeyelim. Alt tarafı 200 metrelik bir asfalt...

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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, tepeden gelen talimatlarla G. Mağusa Devlet Hastanesi’nden bazı görevlendirmeler yapılınca saçınızı başınızı yolacak derecede çılgına dönmüşsünüz. Bu arada uzun bir süre PCR makinelerinin boş kalacak olması da ayrı bir tartışma konusu...Allah sabırlar versin artık!

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Sayın Cafer GÜRCAFER, geçtiğimiz hafta içinde Alanya’da bir sahil restoranında kalabalık bir grupla birlikte görülmüşsünüz. Bu arada müteahhitler pandemi hastanesinin dışarıdan bir şirket yapımına başlanmasına tepki gösteriyorlar, bakalım bu konudaki politikanız ne olacak!

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Sayın Meral EROĞLU, seçimler konusunda bazı yayın organlarının gerçek olmayan haberler yapıp sizi de buna karıştırması nedeniyle resmen kızgınlıktan köpürdüğünüz söyleniyor. Bu seçim sürecinde artık idare edeceksiniz çünkü hemen herkesin kendine göre bir hesabı kitabı var...

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Sayın Kutlu EVREN, Dipkarpaz’da bazı butik otellerin odalarını geceliği 80 Eurodan pazarlaması yerli turisti çileden çıkarmaya yetip de artıyor. Tamam ülkede serbest piyasa ekonomisi var ama bu kadar da insafsızlık olmaz ki!