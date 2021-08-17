Dr. İlker İpekdal

Yaklaşık birbuçuk yıldır Covid-19 ile ilgili istatistikleri konuşuyoruz.
Sağlık Bakanlığı’nın ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yayınlayacağı günlük Covid-19 verilerini merakla takip ediyoruz.
Neden?
Çünkü hayatımızı ve sağlığımızı tehdit eden bir sağlık sorunu ile karşı karşıyayız.
Bu yüzden de bu istatistikleri gün be gün takip ederek başımıza neler gelebileceğini önceden tahmin etmeye çalışıyoruz.
Ne için?
Daha sağlıklı yaşamak için!
Peki sağlık Covid-19 hastalığına yakalanıp yakalanmamaktan mı ibaret?
Değil elbette.
O zaman diğer sağlık sorunlarımızın neresinde olduğumuzu biliyor muyuz?
Birleri bizlere bunu açıklayabilir mi?
Covid-19 verilerini gün be gün paylaşma ve takip hassasiyetini neden diğer sağlık konularında göstermiyoruz?
Aslına bakarsanız asıl kaybı diğer sağlık sorunlarında yaşıyoruz!
Can kaybediyoruz, zaman kaybediyoruz, para kaybediyoruz ama paylaşmayınca işin ciddi boyutlarından haberdar olamıyoruz.
O zaman buradan Sağlık Bakanlığı’na bir çağrıda bulunalım.
Gelin lütfen sağlıkla ilgili diğer verileri de zaman zaman paylaşın.
Örneğin, Dr. Burhan Nalbatoğlu Hastanesi’nde beyin cerrahisi ile ilgili (beyin tümörü, kanama müdahalesi, boyun fıtığı, bel fıtığı vb.) operasyonu yapılmış? Bu branşla ilgili kaç hasta nerelere sevk edilmiş? Bu branşlarla iligli kamu doktorları kaç ameliyat yapmış?
Örneğin, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaç safra kesesi ameliyatı yapılmış?
Bu ameliyatı yapan kamu doktorları, devlet hastanesinde kaç tane, özel hastanede kaç ameliyat yapmış?
Örneğin, Dr. Buhan Nalbantoğlu devlet Hastanesi’nde kaç koroner stent takılmış, kaç pil takılmış? Bu müdahaleleri yapan kamu hekimleri, aynı işlemlerden özelde kaç tane yapmış?
Örneğin, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaç MR çekimi yapılmış, kaç ultrasonografi,? Bu MR çekimlerini yorumlayan kamu doktorları özel merkezlerde kaç MR yorumlamış kaç ultrasonografi yapmış?
Devlet hastanelerinin genelinde kaç doğum yapılmış? Bu doğumları yaptıran kamu doktorları özelde kaç doğum yaptırmış?
Devlet Hastanelerinde kaç implant, kanal vb. diş uygulamaları yapılıyor? Aynı kamu hekimleri dışarıda bu uygulamalardan kaç tane yapıyor?
Ve dahası, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi hangi tetkiklere kaç gün sonraya randevu veriyor?
Tüm bu ve bundan fazlasının istatistiklerinin zaman zaman Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılması önemlidir.
Zira, pandemi devam ederken sağlıkta ciddi sorunlar yaşanmakta, insanlarımız evlerinde aniden yaşamlarını kaybedebilmektedir!
Sosyal devlet olmanın sağlıktaki karnesi, koruyucu temel sağlık hizmetlerine ne kadar önem verdiği ile ölçülür.
Bizdeki gibi birkaç saatlik devlet mesaisi ile, devletin işini yavaşlatıp, özele aktarmakla sosyal devlet olunamaz.
Gerçek karnemizin ne olduğunu öğrenmek istiyorsak, sadece Covid-19 ile ilgili değil, sağlıkla ilgili diğer tüm istatistiklerin de cesurca paylaşılması önemlidir.