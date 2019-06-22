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Yiyecekleri fazla pişirenlere önemli uyarı

Çocuklardaki besin alerjisi, tip 2 diyabet, Alzheimer, kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıkların sebebinin işlenmiş ve fazla pişirilmiş gıdalar olabileceğini biliyor muydunuz?

Yiyecekleri fazla pişirenlere önemli uyarı

Çocuklardaki besin alerjisi, tip 2 diyabet, Alzheimer, kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıkların sebebinin işlenmiş ve fazla pişirilmiş gıdalar olabileceğini biliyor muydunuz?

22 Haziran 2019 Cumartesi 18:45
Yiyecekleri fazla pişirenlere önemli uyarı

Çocuklardaki besin alerjisi, tip 2 diyabet, Alzheimer, kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıkların sebebinin işlenmiş ve fazla pişirilmiş gıdalar olabileceğini biliyor muydunuz?

Hamburger, pizza, sucuk, sosis gibi işlenmiş gıdalarda yüksek protein ve şeker bulunuyor. Bu besinler yüksek ısıya maruz kaldıkları zaman şeker ve protein oranları da artıyor. Yüksek ısıda protein ve şeker birbiri ile reaksiyona giriyor. Bu da bu gıdaları cezbedici birer ürün haline getiriyor. Bu birleşim diğer besinlerde de gerçekleşiyor, gelişmiş glikasyon son ürünlerini (AGE’s) ortaya çıkarıyor.

Yıllar önce yapılan bir araştırmada gelişmiş glikasyon son ürünlerininin vücudu kötü etkilediğini, özellikle hayati organlarda kronik iltihaplanmaya yol açtığını ve bu iltihapların da kansere, kalp hastalıklarına özellikle de Alzheimer’a yol açtığı saptanmıştı. Bu besinler özellikle çocukları etkiliyor, çocuklarda besin alerjisine sebep oluyor.

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Son 20 yılda çocuklarda birden ortaya çıkan besin alerjisinin %10 arttığı gözlemleniyor. Maalesef ki günümüzde Avrupalı ailelerin %50’si işlenmiş gıda tüketiyor. Ayrıca glikasyon son ürünlerinin tüketimi kalp hastalıklarını ve kanser riskini arttırıyor. Kötü yaşam tarzı, kötü beslenme, kilo alımına sebep oluyor.

Son zamanlarda yayınlanan bazı raporlar, yüksek AGE (glikasyon son ürünleri) tüketiminin bunama ve Alzheimer hastalığının da artış sebebini açıklamaya yardımcı olabileceğini ileri sürüyor. Proceedings Of The National Academy Of Sciences’ın bir raporunda bu besinleri yiyen deneklerin algılama becerilerinde düşüş olduğu tespit edildi. Ayrıca, beyinlerinde çoğalan amiloid plaklar olarak adlandırılan protein aralıklarının Alzheimer’ı ilerletme özelliğine sahip olduğu saptandı.

Uzmanlar bu yüzden bu besinlerin tüketilmemesini öneriyor. Aynı zamanda yüksek ısıda pişirmekten kaçınılması, buharla pişirilmesi gerektiğini söylüyor. Hayvansal gıdalar yüksek miktarda protein içeriyor, örneğin ette yüksek miktarda glikasyon son ürünleri bulunuyor. Sebzeler, meyveler ve tam tahıllarda pişirildikten sonra çok düşük miktarda glikasyon son ürünleri bulunuyor. Kızartma, fazla pişirme ve ızgara AGE içeriğini artırıyor.

Örneğin, sucuğu kızartmak yerine 3 dakika mikrodalga kullanarak, AGE seviyesini yüzde 1.000 oranında azaltabilirsiniz. Sahanda yumurta yerine haşlanmış yumurta, kavrulmuş kuruyemişler yerine çiğ kuruyemişler tercih edebilirsiniz.

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