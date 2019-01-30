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Yeşil rengini ve besin değerlerini kaybetmeden brokoli nasıl haşlanır?

Yeşil rengini ve besin değerlerini kaybetmeden brokoli nasıl haşlanır?

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:24
Yeşil rengini ve besin değerlerini kaybetmeden brokoli nasıl haşlanır?

Birçok kişinin ön yargılı yaklaşıp ona hak ettiği değeri vermediği brokoli tek başına kişinin günlük A vitamini gereksiniminin %12'sini, C vitamini gereksiniminin %149'unu karşılıyor. Anti-kanserojen maddeler ve bol miktarda vitamin içerdiğinden hücre yapısını koruyor. Dolayısıyla kanser gibi hücre yapısının değişimine yol açan hastalıkların önüne geçme gibi birçok faydası olan brokoli mutfaklarımıza ve sofralarımıza daha çok dahil olmayı kesinlikle hak ediyor.

Diyelim ki marketten, pazardan brokoli aldınız; brokoliyi nasıl en doğru şekilde pişirecek, rengini ve besin değerlerini kaybetmeden onu nasıl haşlayacaksınız?

Gelin adım adım anlatalım.
Küçük yeşil ağaçlar brokolileri birden fazla şekilde pişirebilirsiniz. Kalorisi düşük olduğu için diyet yapan ve formuna dikkat edenlerin gözdesi olan brokoli şu şekillerde pişirilebiliyor:

1-Brokoliyi buharda pişirme
2-Brokoli haşlama
3-Brokoli kızartma
4-Brokoli kavurma

Bunlardan en sağlıklısı ise buharda pişirme ve haşlama yöntemi..

Ancak brokoli çok fazla pişmeyi sevmeyen bir sebze olduğu için bazı noktalara dikkat edilmediği takdirde pişerken rengini, dolayısıyla ona sağlık katan besin değerlerini kaybedebiliyor. O yüzden brokoliyi haşlarken bu adımları izlediğinizden emin olun..

Bir tencerenin içinde brokolilerin boyunu aşmayacak şekilde su doldurun ve bir kaşık tuz ekleyerek suyu ocakta kaynatın..Ekleyeceğiniz birkaç damla limon suyu da kötü kokuların önüne geçmenizi sağlayacaktır..

Su kaynama noktasına geldikten sonra tencereyi ağzına kadar doldurmadan brokolinin çiçekli kısımları üst kısma gelecek şekilde ekleyin..

Brokolilerin besin değerini kaybetmemesi için suda maksimum 2-3 dakika haşlayın..

Ardından brokolinin rengini koruması için şoklama yöntemini kullanarak buzlu suda en fazla 1-2 dakika tutun

Daha sonra süzerek sudan çıkarın. Haşlanmış brokolileriniz hazır!

"Brokoli nasıl haşlanır?" adımlarını anlatırken biraz bahsettik ancak şu püf noktalarını da aklınızda bulundurmanızda fayda var.

**Brokolilerin üzerini aşmayacak miktarda kaynar suyun içerisine brokolilerin çiçekleri üst kısımda kalacak şekilde koymalısınız.
**Brokolileri haşlarken tencerenin kapağı mutlaka açık olmalı.
**Brokolilerin besin değerinin kaybolmaması için mümkün olduğunca az pişirilmeli. Bunun için maksimum 2-3 dakika yeterli.
**Brokoli haşlanırken ocağın altı kısık olmalı.
**Brokolinin haşlandıktan sonra yeşil kalması içinse şoklama yöntemi kullanmalı ve daha önce hazırladığınız buzlu suya batırıp çıkarmalısınız.

Afiyet olsun!

Son Güncelleme: 30.01.2019 11:30
Anahtar Kelimeler:
Brokoli
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