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Yaz mevsiminde tetiklenen 4 hastalık!

Güneş, deniz, kumsal… Yaz mevsimi denildiğinde aklımıza ilk olarak zihnimiz ile bedenimizi dinlendirebildiğimiz ‘tatil’ geliyor kuşkusuz. Ancak sıcak hava, hijyen şartlarındaki olumsuzluklar ve terlemek, bazı jinekolojik problemlerin tetiklenmesine neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Dal Ağca, tatilde sağlığınızı riske atmamak için bazı kurallara mutlaka uymanız gerektiğine dikkat çekerek, “Aşırı kalabalık ve su sirkülasyonunun iyi olmadığı havuzlara girilmemeli.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 18:42
Yaz mevsiminde tetiklenen 4 hastalık!

Sıcak yaz aylarında kadınlarda daha sık görülen 4 hastalığı anlattı; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Dağ Ağca, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU 

İdrar yolu enfeksiyonu; sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, devamlı idrarın olması hissi, karın ve kasık ağrısı, idrarda renk ile koku değişikliği gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Yaz aylarında, havuz ve denize sıkça girilmesi nedeniyle görülme sıklığı daha da artıyor. Yakınmalar oluştuğunda zaman kaybetmeden doktora başvurmayı ihmal etmeyin, aksi halde tedavi süreci uzuyor, enfeksiyonun böbreklere sıçraması gibi komplikasyonlar oluşabiliyor.

Korunmak için… 

- Sıcak havalarda daha fazla sıvı kaybediyoruz. Bu nedenle susamayı beklemeden gün içinde 2 – 2.5 litre su içmeniz çok önemli.

- İdrarınızı kesinlikle tutmayın.

- Genital bölge temizliğinizi önden arkaya doğru yapın. 

- İdrarınızın steril olduğunu unutmayın. Dolayısıyla temiz olmadığını düşündüğünüz tuvaletlerde idrar yaptıktan sonra sadece tuvalet kağıdıyla kurulanın. 

- Havuz ya da denizden çıktığınızda mutlaka mayo/bikininizi değiştirin. Islak mayo vajenin ısısını düşürerek faydalı bakterilerin yerine zararlı bakterilerin çoğalmalarına, böylelikle enfeksiyonlara neden oluyor.

- Havuz sonrası duş almayı ihmal etmeyin.

VAJİNAL MANTAR ENFEKSİYONU 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Dal Ağca vajinal mantar enfeksiyonunun özellikle yaz aylarında genital bölgenin nemli kalmasıyla ilişkili olarak en sık görülen genital enfeksiyon olduğunu belirterek, “Kaşıntı, genital bölgede yanma, huzursuzluk hissi, idrar yaparken yanma, peynirimsi akıntı ve ilişki sırasında ağrı gibi yakınmalara neden oluyor” diyor. 

Korunmak için…

- Pamuklu iç çamaşırlarını tercih edin

- Nemli iç çamaşırlarınızı, ıslak mayo-bikininizi değiştirmeyi ihmal etmeyin 

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- Havuz yerine denize girin

- Dar, hava geçirgenliği az, sentetik ve terleten kıyafetlerden kaçının

- Kalorisi yüksek, şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak kalın. Ayrıca bağırsak floranızı sağlıklı tutmak için probiyotikli gıda ve takviyeleri ihmal etmeyin. 

- Vajinal nemi arttıran günlük pedler kullanmayın. Mutlaka kullanmanız gerekiyorsa pamuklu olanları tercih edin ve sık sık değiştirin. 

BAKTERİYEL VAJİNOZİS 

Bakteriyel vajinozis; genital bölge florasının bozulması, sağlıklı bir vajinal ortamda vajen PH’sını asidik tutan laktobasillerin azalması ve kötü bakterilerin artmasıyla karakterize bir tablo. Genital bölgede batma, yanma, kaşıntı, özellikle ilişki ve adet sonrası dönemde artan kötü kokulu akıntıyla kendini gösteriyor. 

Korunmak için… 

- Genital hijyeninize dikkat edin. Genital bölge temizliğinizi önden arkaya doğru yapın.

- Çok kalabalık ve su sirkülasyonunun iyi olmadığı havuzlara girmeyin. Havuz öncesi ve sonrası mutlaka duş alın. 

- Vajinal duş mevcut vajinal enfeksiyonları yayıyor, koruyucu bakteri kaybına neden oluyor. Genital bölge florasını bozabilecek vajinal duş uygulamasından sakının. Kokulu sabunlar, genital spreyler, pudralar, deodorantlar ve sentetik dokulu pedler kullanmayın. Dış genital bölge temizliğinde kullanacağınız en iyi şey su ve bu bölgeye uygun sabun ya da intim şampuanlardır.

- Tamponla kısa süreli denize girebilirsiniz, ancak havuza girmemeye özen gösterin. En kısa sürede tamponunuzu değiştirin.

TRİKOMONAS ENFEKSİYONU

Trikomonas cinsel yolla bulaşan paraziter bir hastalık. Yüzme havuzlarından, ortak kullanılan tuvaletlerden, havlulardan ve iç çamaşırlardan da bulaşabiliyor. 

Korunmak için… 

- Temiz olmadığını düşündüğünüz tuvaletlerde idrar yaptıktan sonra sadece tuvalet kağıdıyla kurulanın. 

- İç çamaşırı ve havlu gibi özel eşyalarınızı başkalarıyla paylaşmayın. 

- Çok kalabalık ve su sirkülasyonunun iyi olmadığı havuzlara girmeyin

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HastalıkYaz Mevsimi
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