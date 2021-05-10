Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte genç kalmak için 8 ipucu!

Genç kalmak, yaşının en iyisi olmak herkesin hayali. 30’lu yaşlardan itibaren kemik, kas ve yağ dokularında hacim ve ciltte elastikiyet kayıpları ile yaşlanma kendini belli etmeye başlıyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Kemali Güneş, genç kalmayı başarmanın yolunun ilk olarak yaşam tarzınıza dikkat etmekten geçtiğini, diğer yandan teknolojiyle birlikte sürekli gelişen medikal estetik tedavileri ile yaşınızı geriden takip edebilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Peki, genç kalmak için neler yapılmalı? Koruyucu kalkanlar nelerdir? Dr. Kemali Güneş, genç kalmanın 8 adımından bahsetti ve önemli değerlendirmelerde bulundu.

BOL SU İÇMEK KURALLARIN BAŞINDA GELİYOR

Yaşlanan cilt ile genç cilt arasındaki en önemli fark, su eksikliğidir. Su hayat kaynağıdır! Günde en az 1,5 litre su içilmesi cildin yaşlanmasını geciktirirken, sağlık ve enerjinizde de büyük ilerleme sağlar. Sindirim problemlerinin önüne geçen düzenli ve yeterli su tüketimi, kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

DAHA GENÇ BİR CİLT İÇİN DOĞRU BESLENİN, EGZERSİZ YAPIN

Beslenme ve egzersiz ikilisi sağlıklı yaşlanmada vazgeçilmezdir. Zihinsel ve fiziksel yönden esneklik kazanmanızı sağlayan egzersizlerle yıllara meydan okuyabilirsiniz. Anti-aging, tükettiklerinizle başlar. Sağlıklı yağlar açısından zayıf bir diyetiniz varsa, yeterince protein almıyorsanız vaktinden önce yaşlanırsınız. Şekeri azaltın; şeker molekülleri kolajen liflerine bağlanarak liflerin esnekliklerinin azalmasına, cildin yaşlanmasına neden olur.

UYKUNUZU ALIN

Sabah erken kalkın ve en az 7 saatlik bir uyku için vakit ayırın. Uykuda hücrelerin tamir mekanizması çalışır. Uyku sırasında gençlik hormonu, ayrıca cilt ve savunma sisteminizi güçlendiren melatonin salınır.

DOĞRUDAN GÜNEŞTEN KAÇININ VE KORUYUCU KULLANIN

En etkili anti-aging önlemlerden biri de düzenli olarak güneş koruyucu kullanmaktır. Güneş, ultraviole etkisi ile cildimize zarar veren, daha erken kırışmamıza ve cildimizde leke oluşumuna neden olur. Hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma etkisi olan bir güneş koruyucu kullanmalısınız.

SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN

Sigara içmek, vücudunuza ve cildinize yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Kollajen kırılmasına ve kırışıklık oluşumuna neden olur. Sigara içmek ayrıca ciltteki su miktarını azaltarak cilde kuru ve mat bir görünüm verir. Uzun süre ve fazla miktarda alkol kullanımı, damarlarının sürekli olarak genişlemesine ve büyümesine yol açar. Bu da yüzünde kızarıklığa ve şişkinliklere sebep olabilir. Doğal renk tonunun kaybolması, kalıcı ve yamalı kızarıklıklar uzun vadeli etkiler arasında.

CİLT BAKIMI RİTÜELİNE ERKEN BAŞLAYIN

Cilt bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlardan biri de gençlikte hafif bir nemlendirici dışında bir şey kullanılmaması gerektiğidir. Tam aksine, cilt hücrelerini antioksidanlar, vitaminler ve aminoasitlerle ne kadar erken korumaya başlarsanız o kadar iyi.

MEDİKAL ESTETİK UYGULAMALAR

Dr. Kemali Güneş, “Aslında zaten sağlıklı beslenme, spor yapma ve dinamik olma gibi güzel alışkanlıkları yaşamlarının değişmez bir parçası haline getiren ve uzun süre genç ve sağlıklı kalmayı başaran kişiler, çağımızın bize sağladığı medikal estetik uygulamalardan da faydalanarak yıllara meydan okuyabilirler.” diyor ve ekliyor:

Cerrahi müdahale gerektirmeyen medikal uygulamalar her geçen gün daha popüler oluyor. Bu tedavilerden biri Mezolift yani yüz mezoterapisidir. Yüz, boyun, dekolte ve el sırtlarında oluşan yaşlanma etkilerinin giderilmesinin yanı sıra sigara ve alkolden zarar gören ciltleri tedavi edilebilir. Aklımıza gelen ilk yöntemler arasında yer alan Botoks, yine en çok tercih edilen işlemler arasında yer alıyor. Yaşlılığın veya çeşitli hastalıkların getirdiği kırışıklar, yüz çökmeleri ve benzeri sorunlar sebebi ile yüzünü eskiden daha diri ve gergin hale getirmek isteyenlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Bir diğer yöntem; son jenerasyon bir sistem olan Mikro&Mikro Fokus Ultrason Sistemi. Ameliyatsız yüz germe, kaş kaldırma, gıdı toparlama ve vücut kontürü düzenlemeleri için güvenli ve etkili bir sistem olarak tercih ediliyor.