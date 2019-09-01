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Yapay zeka sayesinde daha az çalışacağız

Tesla CEO’su Elon Musk yapay zekanın meslekleri değersizleştirerek 2022’de 75 milyon insanı işsiz bırakacağını söylerken, Alibaba’nın kurucusu Jack Ma “İnsanlar haftada 3-4 gün, günde 4 saat çalışmalı. Bunu yapay zeka yapacak” dedi

Yapay zeka sayesinde daha az çalışacağız

Tesla CEO’su Elon Musk yapay zekanın meslekleri değersizleştirerek 2022’de 75 milyon insanı işsiz bırakacağını söylerken, Alibaba’nın kurucusu Jack Ma “İnsanlar haftada 3-4 gün, günde 4 saat çalışmalı. Bunu yapay zeka yapacak” dedi

01 Eylül 2019 Pazar 12:38
Yapay zeka sayesinde daha az çalışacağız

Dünyanın geleceğine yön veren isimlerin başında gelen Tesla CEO'su Elon Musk ve Alibaba'nın kurucusu Jack Ma yapay zeka konusunda görüş ayrılığına düştüler. Önceki gün Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'ndaki bir oturumda Ma ile bir araya gelen Musk, her zaman savunduğu gibi yapay zekanın gelecekte meslekleri değersizleştirerek insanları işsiz bırakacağını savundu.

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre, 2022 yılında 75 milyon kişinin yapay zeka ve robotlar yüzünden işini kaybedeceğini söyleyen Musk, “En az etkilenenler yapay zeka yazılımını programlayabilenler olacak” diyerek gençlere mühendislik eğitimi almalarını önerdi. Ama eklemeden de duramadı: “Eninde sonunda yapay zeka kendi yazılımını yazacak.”

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma (solda) ve Tesla CEO'su Elon Musk, konferansta yapay zeka konusunda farklı fikirleri savundu.

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JACK MA DAHA İYİMSER

İnsan ve mühendisliği içinde barındıran işlerde çalışmanın iyi bir yaklaşım olduğuna dikkat çeken Musk, aynı şekilde sanatı içinde barındıran mesleklerin de gelecek vadettiğine dikkat çekti.

Jack Ma ise Musk'la aynı fikirde değil. Ona göre yapay zeka ve robotlar insanların işini elinden almayacak, aksine insanların zamanını çalan işleri yaparak daha az çalışmalarına olanak sağlayacak. Yapay zekanın yaratıcılığa odaklanan yeni iş türlerinin yaratılmasına da yardımcı olacağını vurgulayan Ma, “Bence insanlar haftada 3-4 gün, günde 4 saat çalışmalı” dedi. Yapay zeka çağında insan ömrünün 120 yıla kadar uzayabileceğini söyleyen Ma, “Bu dönemde kimsenin yapmak istemeyeceği çok fazla iş olacak. Ayrıca robotların yaşlı çocuklarla ilgilenmesi için yapay zekaya ihtiyacımız var. Yani diyeceğim o ki; işlerin elimizden gideceği konusunda endişelenmeyin. İşlerimizi kaybetmeyeceğiz” diye konuştu.

Robot taksi hizmeti başlıyor

Çin dijital ulaştırma şirketi Didi Chuxing Technology Co, otonom araçlarla “robot taksi” hizmetini başlatacaklarını duyurdu. Şirketin baş teknoloji sorumlusu Zhang Bo, kullanıcıların içinde insan operatörü olan bir “sürücüsüz” araç çağırabileceklerini söyledi ve şirketin 30'dan fazla aracı sahaya çıkaracağını ekledi. Şanghay'ın Jiading bölgesinde faaliyet gösterecek araçlar yüksek seviyede otonom özelliklere sahip olacak.

Anahtar Kelimeler:
Yapay ZekaTeknoloji
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