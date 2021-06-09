Varis problemi yaşayanların yaz aylarında dikkat etmesi gerekenler

UKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barlas Aytaçoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen çevrimiçi etkinlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özeren bilgi verdi.

Prof. Dr. Özeren, varisin bir toplardamar hastalığı olduğunu belirterek, bu hastalığın toplumda en çok karşılaşılan bacak sorunu olduğunu ifade etti.

Yer çekimi etkisi, uzun süre ayakta durma ya da hamilelik gibi durumlarda ayaklara yönelik bir baskı oluştuğunu dile getiren Özeren, “Bir su borusu düşünün, apartmanın tepesine su pompalamak ne kadar zordur. Çünkü su, yer çekimi nedeniyle aşağıya doğru gitme eğilimindedir. Benzer şekilde kalp kapakçıkları tam olarak çalışmadığı zaman ayakta duran canlıda da kan kendiliğinden ayaklara doğru gitme yönünde bir baskı oluşturur ve bu baskı neticesinde bacaklarımızda ve ayaklarımızda varisler oluşur” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Özeren pratik anlamda varisin toplardamarlarda oluşan bir hastalık olduğunu vurgulayarak, tıbbi bir potansiyel olarak zarar verebilecek bir süreç olduğunu kaydetti.

Varis hastalığının meslek ve cinsiyet seçtiği bilgisini de veren Özeren, özellikle kadınların iskelet kas sisteminin erkeklere oranla daha narin olması nedeniyle hastalığın kadınlarda daha yaygın olduğunu belirtti.

Özeren, ayakta durarak çalışma gerektiren her meslekte varis hastalığının görülme sıklığının daha fazla olduğunu aktararak, “Bacak bacak üstüne atmak ya da uzun süre oturmak toplardamar dönüşünü engeller. Her ne kadar ayakta duruş kadar olmasa da uzun oturuşların da varis oluşumunda önemli etkileri vardır” dedi.

Babet tarzı düz ayakkabıların ya da uzun topuklu ayakkabıların iskelet kas pompasını bozduğu için tercih edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Özeren, ortopedik ya da hafif topuklu ayakkabıların tercih edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Özeren varisli hastaların dinamik olmaları gerektiğini de söyleyerek, “Tempolu yürüyüş yapmalılar. Duşlarını sıcak yapmamalı, soğuk su uygulamalılar. Baharatlı yiyeceklerden kaçınmalılar. Bol su içmeli ve posalı yiyecekler yemeliler” dedi.

Varisleri kilonun tetiklediğine işaret eden Özeren, “Hamilelikte 10 kilo üstünde alınmamalıdır. Bu dönemde orta basınç varis çorapları oldukça koruyucudur” şeklinde konuştu.