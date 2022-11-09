banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun Atatürk’ü Anma Günü mesajı
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun Atatürk’ü Anma...
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
Ersin Tatar KKTC'ye geri döndü
Ersin Tatar KKTC'ye geri döndü
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde yarın KKTC’de anılacak
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,...
Dikkat! Bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Dikkat! Bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
banner405

Uzmanlar uyardı: Vitamin terapileri faydadan çok zarar getiriyor

Doktorlar, son zamanların gözdesi IV vitamini terapisinin tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 11:07
Uzmanlar uyardı: Vitamin terapileri faydadan çok zarar getiriyor

Rihanna, Miley Cyrus ve Chrissy Teigen gibi ünlülerin, IV vitamini terapisi gördükleri fotoğrafları sosyal medyada yayınlamaları popülerleşmesinde bir artışa neden olurken bazı kliniklerde fiyatı 43 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Ancak Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi’nden Dr. Takács István’a göre, bağışıklığı güçlendirdiği, zindelik sağladığı ve hatta akşamdan kalmalığı iyileştirdiği iddia edilen IV vitamini damlaları sağlığı daha da kötüleştirebilir.

Daily Mail’in haberine göre, uzman, aşırı dozda herhangi bir vitaminin potansiyel olarak kemikleri zayıflatabileceği ve acı veren böbrek taşlarına neden olabileceği konusunda uyardı.

HASTALAR TEDAVİLERİNİ KENDİLERİ SEÇİYOR

Dr. István ayrıca IV infüzyonların uzun süreli Koronavirüsü hafifletebileceği iddialarını da reddetti ve hastaları, durumlarının düzeldiğini göremeyecekleri konusunda uyardı.

Üniversitede dahiliye ve onkoloji direktörü olan Dr. István, “Kanıtlanmamış terapiler ve bu tür damardan vitamin damlaları, altın çağını yaşıyor.”

“Bu, kısmen, sıkışmış sağlık sistemlerinin ve hastaların sağlıklarını kendi kendilerine yönetmelerinin bir sonucudur.”

“Uzun süreli Koronavirüsten muzdarip insanlar, daha iyi performans ve daha hızlı iyileşme görmeyi bekleyen sporcular veya daha enerjik veya formda hissetmek isteyen herkes bu klinikleri düzenli olarak ziyaret ediyor. Çok azı ilgili risklerin farkında” dedi.

YÜKSEK DOZDA ALMAK TEHLİKELİ

Görme, kemik sağlığı ve bağışıklık fonksiyonunu desteklediği bilinen A, D ve E vitaminleri genellikle damlalarda bulunur.

Ancak Dr. István, vücudun bu vitaminleri parçalamasının uzun zaman aldığını ve bu nedenle çok büyük miktarlarda verildiğinde “gerçekten zararlı” olabileceğini söyledi.

Örneğin, bir defaya mahsus yüksek dozda D vitamini almak, kemik yoğunluğu kaybını tetikleyebilirken aşırı dozda A vitamini de bulanık görme, mide bulantısı, baş ağrısı ve yorgunluğu tetikleyebilir. Dr. István, C vitamini gibi suda çözünen vitaminlerin de yüksek dozlarda böbrek sorunlarına neden olabileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, bu tip terapiler yerine; meyve, sebze ve et gibi bütün gıdalardan zengin bir diyetin sağlığa en büyük yararı sağlayabileceğini belirtiyorlar.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grip bu yıl çok güçlü
Grip bu yıl çok güçlü
Kahve içenler dikkat!
Kahve içenler dikkat!
Uyku apnesi basit horlamadan nasıl ayırt edilir?
Uyku apnesi basit horlamadan nasıl ayırt edilir?
Nöbetçi Eczaneler (04 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (04 Kasım 2022)
Pfizer-BioNTech, grip ve Covid-19 için tek bir aşı geliştirecek
Pfizer-BioNTech, grip ve Covid-19 için tek bir aşı geliştirecek
Moderna satış tahminlerini düşürdü
Moderna satış tahminlerini düşürdü
Reflü deyip geçmeyin! Bunlara da sebep oluyor...
Reflü deyip geçmeyin! Bunlara da sebep oluyor...
Nöbetçi Eczaneler (01 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (01 Kasım 2022)
Pasif içicilerde "akciğer kanseri" riski yüzde 30 artıyor
Pasif içicilerde "akciğer kanseri" riski yüzde 30 artıyor
Kısa sürede kilo verdiren ödem attırıcı yiyecekler!
Kısa sürede kilo verdiren ödem attırıcı yiyecekler!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim