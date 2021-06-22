Uzman isim uyardı: Covid-19'dan daha büyük sorun olacak

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle diğer solunum enfeksiyonları tüm dünyada düştü. Ancak bilim insanlarına göre bu durum, gelecek yıl Covid'den daha büyük bir sorun olacak. Gribe neden olan influenza virüsün her yıl mutasyona uğradığını belirten İngiliz bilim insanı Profesör Anthony Harnden, hastalığa karşı doğal bağışıklık oluşmadığı için hastanelerde büyük bir baskı olabileceğini söyledi. İngiliz Hükümeti, bu durumun önüne geçebilmek için Covid-19 ve grip aşılarını birlikte vermeyi planlıyor.

İngiltere’nin önde gelen bilim insanlarından Profesör Anthony Harnden mevsimsel gribin, bu kış Covid-19’dan “daha büyük bir sorun” oluşturabileceği konusunda uyardı. İngiliz hükümetine Covid-19 aşıları hakkında tavsiyelerde bulunan Harnden, son birkaç yıldır dünyadaki grip vakalarının oldukça düştüğünü ve insanların doğal bağışıklık kazanamadığını söyledi.

Harnden, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralları diğer solunum yolu virüslerinin yayılmasını engellediği için grip vakalarının "neredeyse sıfıra" düştüğünü de sözlerine ekledi.

COVİD-19'DAN DAHA BÜYÜK BİR SORUN OLUŞTURACAK

NTV'nin haberine göre, Profesör Harnden, “Grip vakalarının, bu kış potansiyel olarak Covid'den daha büyük bir sorun olabileceğini düşünüyorum. Düşük oranlar neredeyse hiç kimsenin gribe maruz kalmadığını gösteriyor. Bu durum ise, savunmasız nüfusun büyük bir kısmının doğal bağışıklık oluşturamadığı anlamına geliyor” dedi.

Bununla birlikte Harnden, grip salgının bu kış İngiltere’deki hastanelerde büyük bir baskı oluşturabileceğini söyledi.

"HER YIL MUTASYONA UĞRUYOR"

Harnden, “Son birkaç yıldır çok, çok düşük bir grip prevalansı (belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi içerisinde, belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranı) yaşadık. Ancak, gribe neden olan virüs her yıl mutasyona uğruyor. Yani, grip bu kış gerçekten çok önemli bir sorun yaratabilir” dedi.

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, maske ve mesafenin yanında hijyen konusundaki hassasiyet, Türkiye’de de mevsimsel grip vakalarının da önemli oranda düşmesine yol açtı. Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, bu yılın başında corona virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle grip vakalarının neredeyse sıfırlandığı açıklamıştı.

Diğer taraftan Harnden, verilerin grip ve zatürrenin şu anda Covid'den üç kat daha fazla insanı öldürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Harnden’in açıklamaları, potansiyel bir üçüncü dalga tehdidini azaltmak için bu kış destekleyici Covid-19 aşılarını kullanıma sunma planlarının ortasında geldi. Destekleyici aşıların grip aşıları ile aynı anda uygulanması ve önümüzdeki on kış boyunca birlikte kullanılması planlanıyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Covid-19 ve grip aşısının aynı anda uygulanmasına yönelik planın, önümüzdeki haftalarda açıklanacağını duyurdu. Profesör Harnden de grip ve Covid aşılarının aynı anda verilip verilmeyeceğine dair verilerin yakında beklendiğini söyledi. Harnden, aşıların birbirleriyle nasıl tepki verdiği ve enjeksiyonlar birlikte verildiğinde kaydedilen yan etkiler hakkındaki bilgilerin 'gerçekten önemli' olduğunu vurguladı.